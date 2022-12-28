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TIBS Charity Gala Dinner

Дата/Время начала: 14 Января 2023, 07:00 PM - 14 Января 2023, 11:00 PM

Приглашаем на благотворительный гала-ужин в рамках яхтенного шоу Thailand International Boat Show A Luxury Lifestyle Event. Мероприятие Charity Gala Dinner пройдет в отеле InterContinental Phuket Resort, Kamala вечером субботы, 14 января, 2023 года. Гостей ждет вечер изысканной еды, напитков и развлечений. Подарите себе прекрасное начало 2023 года. Количество мест ограничено, рекомендуем бронировать заранее. Заказ столво и дополнительная информация по эл. почте Phusanisa.t@thailandinternationalboatshow.com и телефону +66 (0) 76 600 225.

С кем связаться: Пхусаниса
Адрес: InterContinental Phuket Resort в Камале
телефон: +66 (0) 76 600 225

 

Security:

QSI International School Phuket
Thai Residential

 