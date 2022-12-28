TIBS Charity Gala Dinner

Дата/Время начала: 14 Января 2023, 07:00 PM - 14 Января 2023, 11:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приглашаем на благотворительный гала-ужин в рамках яхтенного шоу Thailand International Boat Show A Luxury Lifestyle Event. Мероприятие Charity Gala Dinner пройдет в отеле InterContinental Phuket Resort, Kamala вечером субботы, 14 января, 2023 года. Гостей ждет вечер изысканной еды, напитков и развлечений. Подарите себе прекрасное начало 2023 года. Количество мест ограничено, рекомендуем бронировать заранее. Заказ столво и дополнительная информация по эл. почте Phusanisa.t@thailandinternationalboatshow.com и телефону +66 (0) 76 600 225.