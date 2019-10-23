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The Pavilions Phuket взял пять наград на премии 2019 Haute Grandeur Awards

Отель The Pavilions Phuket отличился на ежегодной премии Haute Grandeur Awards, взяв награды в каждой из пяти престижных номинаций, в которых был заявлен.

Новости Пхукета

23 Октября 2019, 11:52 AM
Фото: The Pavilions Phuket

Фото: The Pavilions Phuket

Люксовый курортный комплекс победил в номинациях «Лучший уединенный курортный комплекс в Таиланде», «Лучший курортный комплекс из вилл с индивидуальным бассейнами в Таиланде», «Лучший курортный комплекс из вилл в Таиланде», «Лучший спа-центр бутик-формата в Таиланде», «Лучший люксовый спа-центр в Таиланде».

Взятая на прошлой неделе россыпь наград – наглядное подтверждение стратегии The Pavillion Phuket обеспечивать гостям опыт, превосходящий все, что можно найти где-либо еще. А награды в номинациях «Лучший уединенный курортный комплекс в Таиланде», «Лучший курортный комплекс из вилл с индивидуальным бассейнами в Таиланде» и «Лучший люксовый спа-центр в Таиланде» – демонстрация ключевой роли молодоженов в демографии постояльцев отеля, которым он обещает нечто намного большее, чем пара дней медового месяца.

Haute Grandeur Global Awards™ – ведущая на мировом уровне и самая уважаемая отраслевая премия в люксовом сегменте гостеприимства, отмечающая проекты, стабильно поддерживающие выдающийся уровень обслуживания. Кроме отельных наград, в программе премии есть также отдельные номинации для спа и ресторанов.

«Премии Haute Grandeur Global Awards поднимают стандарты качестве в сфере гостеприимства на глобальном уровне и вдохновляют представителей отрасли раз за разом бить собственные рекорды качества», – отмечает основатель премии и президент оргкомитета Мариник де Вет.

 

 

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