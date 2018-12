The Bay and Beach Club

Ищете люксовый курортный комплекс на Пхукете? Такой, чтобы находился в первоклассном месте и при этом в считанных метрах от пульсирующего сердца ночной жизни острова? Тогда Ваш выбор – The Bay and Beach Club, люксовый проект на берегу моря в самом сердце Патонга.

3 Декабря 2018 15:31:55

Luxury Beach Suite в The Bay and Beach Club. Фото: The Bay and Beach Club

The Bay and Beach Club – это квинтэссенция пляжного отеля на Патонге с люксовым обслуживанием, роскошной инфраструктурой и самым стильным пляжным клубом на Пхукете. Подарите себе шикарный и элегантный отдых в The Bay and Beach Club.

Гостей The Bay and Beach Club ждет широкий ассортимент люксовых номеров различных категорий: от Deluxe Room до Luxury Beach Suite, от Pool Suite и Beach Suite до Two Bedroom Suite. Дизайн всех номеров выполнен в современном стиле, в каждом номере имеется открытая чиллаут и ландж зона, а также балкон, где можно расслабиться, насладиться видами и в полной мере оценить превосходное расположение отеля у самого пляжа.

В каждом из номеров The Bay and Beach Club имеется функциональная и полностью оборудованная мини-кухня, где можно легко и удобно приготовить простые блюда и закуски, если вдруг в ночи проснулось чувство голода. Также имеется Wi-Fi, спутниковое ТВ, полностью укомплектованный мини-бар и сейф. Кроме того, гостям доступно обслуживание в номерах при желании попробовать разнообразные блюда из меню отельного ресторана.

Хотите узнать больше о доступных вариантах размещения в The Bay and Beach Club? Тогда заходите на сайт The Bay and Beach Club , где Вас ждет вся информация. Бронирование номеров напрямую через сайт также дает преимущества. Пишите на The Bay and Beach Club, если Вам нужны еще подробности.

The Bay and Beach Club располагает собственным ресторанам с вкуснейшими блюдами на завтрак, обед и ужин, а также легкими закусками и напитками. Меню шеф-повара The Bay and Beach Club представляет собой современную интерпретацию классических блюд, отличающихся великолепными вкусами и высоким качеством ингредиентов.

Ресторан открыт ежедневно с 10:00 утра до 22:99 вечера. Ресторан является частью проекта KUDO Beach Club, так что гости могут насладиться трапезой у бассейна, на пляже или на комфортабельных лежаках клуба. Другую информацию о ресторане и KUDO Beach Club ищите на сайте KUDO Beach Club.

Если Вы поклонник хороших завтраков, то с 6:30 до 10:30 утра Вас ждет изобилие популярных тайских блюд и интернациональной кухни на утреннем буфете, проводящемся на втором этаже KUDO Beach Club, откуда открываются роскошные панорамные виды на залив Патонг.

Отдых в The Bay and Beach Club гарантированно будет запоминающимся. Люксовый курортный комплекс расположился в тени высоких пальм прямо на песке пляжа Патонг с удобным доступом к KUDO Beach Club, самому стильному пляжному клубу Пхукета.

Небольшой номерной фонд состоит из 26 просторных люксовых комнат и создает в The Bay and Beach Club атмосферу приватности и отдыха в бутик-формате. Часть номеров оборудована индивидуальными джакузи на балконе, которые сделают Ваш отдых еще более приятным.

Готовы забронировать номер в одном из самых роскошных отелей Пхукета? Для бронирования без посредников заходите на The Bay and Beach Club .