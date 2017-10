Thanyapura проведет гонки на горных велосипедах Спортклуб Thanyapura объявил о проведении первых соревнований по маунтинбайку Mountain Bike Classic 2017. 9 Июля 2017 10:00:00 Фото: Rino Peroni / Flickr Соревнования пройдут 3 сентября на территории природного заказника Khao Phra Thaeo. Мероприятие состоится тот же день, что и ежегодный кросс King of the Mountain Trail Run, но чуть позже в течение дня. Трасса будет проложена по живописным джунглям площадью 23 кв. км в северной части Пхукета. За счет этого организаторы хотят популяризовать эту часть острова как направление экологического туризма. «Природный заказник Khao Phra Thaeo имеет Королевский статус, что означает, что он более строго охраняем, что национальные парки. Природный заказник и лесной резерв – это заповедное место, где сохраняется дикая фауна и флора Пхукета. Во время гонки велосипедистам предстоит проехать по дорогам, окруженным возвышающимися зелеными деревьями, холмами и оврагами», – говорится в пресс-релизе организаторов. Участникам предлагается проверить свою выносливость на одной из четырех дистанций. Девушкам и юношам в возрасте до 15 лет приготовлена дистанция в 4 км (так называемая Fun Race). Более опытным атлетам предлагаются дистанции в 9 км, 18 км и 27 км (один, два и три круга соответственно). Тренер Thanyapura по плаванию и триатлону Давид Эсколар Баллестерос рассказал, что организаторы постарались сделать трассу максимально разнообразной. «Трассы были проложены так, чтобы там было всего по чуть-чуть: ровных участков, подъемов, спусков, нормальных дорог и сложных участков», – рассказал Давид. «Я рекомендую новичкам начать с 9 км, тогда как слайдеры среднего и продвинутого уровня могут выбрать между 18 км и 27 км. Впрочем, я могу гарантировать, что трасса станет трудной и интересной для каждого», – добавил он. Соревнования начнутся с гонки на 4 км (Fun Ride), которая стартует в 11:00 утра от входа номер 3 в Thanyapura. Участники заездов на остальные дистанции стартуют оттуда же чуть позже. Максимальное число участников – 100 человек. Для трех победителей в каждой из больших гонок предусмотрены памятные призы, а три победителя в общем зачете (среди мужчин и женщин отдельно) дополнительно получат денежные награды. Возраст для участия в гонке на 4 км – 10-14 лет. Участвовать в заезде на 9 км смогут атлеты в возрасте от 15 лет, в двух остальных гонках – от 18 лет. егистрационный сбор за гонки на 4 и 5 км – 450 бат. Участие в гонке на 18 км обойдется в 550 бат, а в гонке на 27 м – в 650 бат. При регистрации до 1 августа предусмотрена скидка в 100 бат, такую же скидку получат атлеты, записавшиеся и на King of the Mountain Trail Run, и на Thanyapura Mountain Bike Classic. Регистрация проходит на странице thanyapura.com/events или в Thanyapura до 27 августа. Если останутся свободные места, то зарегистрироваться можно будет и в день соревнований. Добавьте новостную ленту на свой сайт Магазины 7-Eleven закроются 26 октября в 14:30 Всенародная скорбь в Таиланде Рыбалка возвращается в ноябре Ужин от семи шефов в Paresa Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus