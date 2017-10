Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы Ежегодный кросс King of the Mountain на севере Пхукета назначен на 3 сентября. Новости Пхукета 17 Июля 2017 14:00:00 Thanyapura Health & Sports Resort объявил о проведении третьего кросса по пересеченной местности King of the Mountain. Мероприятие состоится 3 сентября 2017 года, запись участников уже открыта. Как и в прежние годы, трассы для участников будут проложены на территории природного заказника Khao Phra Thaeo, где расположен один из самых высоких холмов острова (442 м). Атлетам предстоит преодолеть 4, 8 или 12 км по пересеченной местности в окружении нетронутых тропических лесов, живописных водопадов и других природных красот. Впрочем, кроме радующей глаз природы участников ждут крутые подъемы и спуски, а также другие естественные препятствия, благодаря которым гонка станет испытанием даже для самых подготовленных спортсменов. Первый кросс Царь горы прошел на Пхукете в 2015 году и собрал 200 участников, а на следующий год количество спортсменов достигло 600 человек, плюс была добавлена 15-километровая дистанция. К этому моменту мероприятие утвердилось в статусе самого популярного события для профессионалов и простых любителей кросса со всего мира. Традиционно гонка начинается в 7:00 утра от входа номер 3 в Thanyapura. Первый участок маршрута протяженностью 2 км пролегает по дорожке, вдоль которой выстроились роскошные стройные деревья, а затем участники углубляются в джунгли природного заказника, где по пути им встретится знаменитый водопад Тонсай. Абсолютные победители забега на 15 км среди мужчин и женщин получат призовые в размере 5 тыс. бат, а также кубок и медаль. Первые трое финишировавших на каждой из дистанций получат кубки, а все пересекшие финишную линию – медали. Регистрационные сборы: 450 бат за участие в гонке на 4 км; 550 бат за гонку на 8 км и 650 бат за гонку на 15 км. Регистрация открыта до 27 августа. Записаться можно онлайн на сайте thanyapura.com/events и в спортклубе Thanyapura. В тот же день, что и кросс, на территории природного заказника Khao Phra Thaeo пройдут первые соревнования по горному велосипеду Thanyapura Mountain Bike Classic (начало в 11:00). При регистрации на оба соревнования сразу предоставляется скидка в 100 бат. Газета The Phuket News является спонсором обоих мероприятий.