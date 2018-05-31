Thailand Yacht Shows и Phuket RendezVous объединяются

Организаторы яхтенных выставок Thailand Yacht Show и Phuket RendezVouse объявили о том, что со следующего года вместо двух шоу на Пхукете будет проходить одно объединенное мероприятие, совместно организованное Verventia Pte Ltd и Asia RendezVous Pte Ltd.

31 Мая 2018 15:00:00

Энди Тредвелл (Thailand Yacht Shows), Гейл Берло и Оливер Берло (Phuket RendezVous) объединяют усилия.

Соответствующее заявление сделали 24 мая гендиректор Verventia Энди Тредвелл и владельцы Asia RendezVous Гейл и Оливер Берло. Также компании анонсировали совместное яхтенное шоу в Сингапуре, где они раньше проводили отдельные мероприятия – Singapore Yacht Show и Singapore RendezVous. Объединенное яхтенное шоу на Пхукете будет носить название Thailand Yacht Show & RendezVous.

«К этому шагу нас подтолкнул сделанный ранее в этом году запрос Туристического управления Таиланда, которое хотело бы собрать яхтенную отрасль на одно большое мероприятие в Таиланде в качестве демонстрации всеобщей поддержки правительственных инициатив в свере яхтенного туризма», – говорится в заявлении организаторов Thailand Yacht Show и Phuket RendezVous.

«На протяжении лет яхтенная отрасль также призывала к тому, чтобы в каждой из стратегических локаций было по одному шоу, и просила организовать такое событие», – добавляют Verventia Энди и Asia RendezVous. По мнению руководителей двух компаний, у их команд есть сильные стороны, которые органично дополняют друг друга. Кроме того, объединение ресурсов и бюджетов позволит запустить перед единым шоу маркетинговую кампанию, направленную на потенциальных покупателей яхт и тех, кто заинтересован в чартерах.

«Это классический пример ситуации, когда целое больше суммы своих составных частей с любой точки зрения. Туристическое управление Таиланда – партнер и основной спонсор Thailand Yacht Show – попросило нам постараться сделать так, чтобы все объединили усилия, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом и разъединять отрасль. Ключевые игроки яхтенного бизнеса просили о том же самом», – заявил Энди Тредвелл.

«Мы чувствуем, что находимся в хорошем времени и месте для того, чтобы все начали работать сообща. Люксовые отрасли выходят из трудного периода, и перспективы выглядят лучше и лучше, при это яхтенный бизнес сейчас должен уже быть готов к масштабной экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – добавил Гейл Берло.

«15 лет нашей работы по продвижению яхтенной отрасли и просвещению растущей аудтитории о перспективах в Азии приносят свои плоды, равно как и упорная работа Энди и его команды с региональными правительствам по открытию Азии для яхтенного туризма. Это инициатива, которую мы хотим поддержать и быть ее частью. Начинаются увлекательные времена», – отметил господин Берло.

Первое Thailand Yacht Show & Rendezvous пройдет на Пхукете с 4 по 7 января 2019 года. Место проведения выставки пока не объявлено. Совместный проект Singapore Yacht Show Rendezvous заменит нынешний Luxury Pavilion на Singapore Yacht Show 2019, которое пройдет 11-14 апреля.