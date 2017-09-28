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Thailand Yacht Show останется на Пхукете

Выставку Thailand Yacht Show в Ao Po Grand Marina перенесли с декабря этого года на февраль следующего.

Новости Пхукета

28 Сентября 2017 13:46:45

Яхтенная выставка Thailand Yacht Show в третий раз пройдет в Ao Po Grand Marina на Пхукете. Фото: Thailand Yacht Show
Яхтенная выставка Thailand Yacht Show в третий раз пройдет в Ao Po Grand Marina на Пхукете. Фото: Thailand Yacht Show

Организаторы Thailand Yacht Show (TYS) объявили о том, что третья ежегодная яхтенная выставка пройдет на Пхукете с 14 по 17 февраля. Выставке будет предшествовать отраслевой форум Thailand Yachting Forum (TYF), запланированный на 13 число. Место проведения обоих мероприятий – Ao Po Grand Marina.

Изначально третья выставка Thailand Yacht Show (TYS) планировалась на 14-17 декабря, но после встречи с представителями заинтересованных государственных учреждений организаторы приняли решение перенести мероприятие на китайский Новый год.

Как говорится в пресс-релизе TYS, гендиректор компании-организатора 3L Events Энди Тредвелл встретился с официальными лицами, участвующими как в подготовке шоу, так и в реализации проекта по легализации чартеров супер-яхт, и «итог встречи был крайне позитивным».

«Очевидно, что все согласны с тем, что можно получить значительную выгоду от увеличения числа принимаемых супер-яхт», – заявил господин Тредвел.

«Многие капитаны и владельцы супер-яхт будут заинтересованы в зимовке в Таиланде, если им вдруг будет разрешено сдавать здесь свои суда в чартер. И когда необходимые изменения будут подтверждены – что, как мы надеемся, случится очень скоро – у них будут все основания ожидать, что к нам присоединятся и другие страны АСЕАН, после чего мировой флот супер-яхт получит новое восхитительно место зимовки на свое рассмотрение», – добавил гендиректор 3L Events.

После описанной выше встречи прошло отдельное совещание представителей Туристического управления Таиланда и Минтуризма во главе с министром Кобкарн Ваттанаврангкун, по итогам которого организаторам TYS дали зеленый свет на проведение третьей выставки с двумя смежными целями: поддержки проекта по чартерам супер-яхт и развитию Таиланда в качестве ведущего хаба яхтенного туризма в Азии.

«Важно, что в результате того прогресса, который был достигнут по проекту за два последних года, новая стратегия развития морского туризма (в частности, люксового) была включена в правительственный мастер-план по общему развитию туризма к 2021 году, и TYS в этом плане отводится роль принципиально важной маркетинговой платформы», – говорится в пресс-релизе.

Как и в предыдущие годы, акцент на TYS будет сделан на супер-яхтах и их чартерах. Нововведением же станет обширная программа на воде, в рамках которой гости смогут опробовать в деле самые разные лодки: от парусных яхт и лодок для спортивной рыбалки до супер-яхт.

«Все главные акционеры проекта полагают, что для максимальной реализации бизнес-потенциала выставки она должна пройти в феврале 2018 года (в китайский Новый год), а не в декабре, и соответствующее решение уже принято. Новые даты проведения шоу – с 14 по 17 февраля 2018. Местом проведения TYS снова станет Ao Po Grand Marina на Пхукете», – говорится в пресс-релизе.

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