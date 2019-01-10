Четвертое яхтенное шоу Thailand Yacht Show & RendezVous открылось сегодня при полном аншлаге. Все выставочные площади в зале и на воде были полностью раскуплены к началу мероприятия и заняты многочисленными участникам, которые сегодня приветствовали яхтенных энтузиастов и обеспеченных искателей люксовой жизни со всего региона.

Пресс-релиз

10 Января 2019, 04:58 PM

Генеральный директор компании-организатора шоу Verventia Энди Тредвелл. Фото: Jason Beavan

Шоу Thailand Yacht Show & RendezVous собрало ведущих мировых производителей яхт и брокеров, чартерные агентства, девелоперов люксовой недвижимости, непревзойденных организаторов отдыха, лидеров индустрии гостеприимства и F&B. Выставка открыта для посещения ежедневно с 10 по 13 января, часы работы в первые три дня – с 14:00 до 20:00, в заключительный день – с 14:00 до 19:00. Место проведения – Royal Phuket Marina, вход на шоу бесплатный.

Открывая шоу, советник министра туризма и спорта Апичарт Чирабандху заявил следующее: «Туристическое управление Таиланда и Министерство туризма и спорта рады продолжить поддержку Thailand Yacht Show, демонстрируя приверженности идее создания новых возможностей, которые подстегнут рост экономики Пхукета и всего Таиланда. Развивая сферу морского туризма, мы привлекаем качественных путешественников и обеспеченных туристов с высокой покупательской способностью».

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана добавил следующее: «Энергия и энтузиазм организаторов шоу, работавших над этих проектов в течение года, а также желание правительства и граждан принимать иностранных владельцев яхт в наших прекрасных круизных водах, среди замечательных пейзажей и в окружении всемирно известного гостеприимства вселяют уверенность в том, что Thailand Yacht Show продолжит помогать развивать крайне ценный высокобюджетный морской туризм в Таиланде».

Генеральный директор компании-организатора шоу Verventia Энди Тредвелл отметил: «Мы видим фантастическую явку участников. На шоу представлены почти 150 компаний, что является наглядным свидетельством эффекта от поддержки шоу и всей отрасли правительством Таиланда. На выставке демонстрируются 40 яхт от самых известных мировых брендов, а также широкий ассортимент люксовой продукции и услуг от участников, занявших абсолютно все стенды в выставочном зале. Неподалеку, у острова Ранг-Ной, организована стоянка для супер-яхт, где бросили якорь такие лодки как 73-метровая MY Titania. Они также доступны для просмотра лицами, заинтересованными в покупке или чартерах».

Полный список участников доступен здесь: https://www.thailandyachtshow.com/exhibitor-list.

Полный список демонстрируемых яхт доступен здесь: https://www.thailandyachtshow.com/yacht-list.

Полный список демонстрируемых супер-яхт доступен здесь: https://www.thailandyachtshow.com/superyacht-hub.

На выставке гости также могут ознакомиться с новейшей техникой для водных видов спорта, гаджетами и оборудованием, живые демонстрации которых будут проходит на интерактивной демонстрационной платформе в марине. Кроме того, гостей ждет насыщенная программа на набережной и в выставочном зале. Список событий включает дегустации вин, мастер-классы по раскрашиванию слонов от Elephant Parade, мастер-классы по фотографии от Nikon, выставку классических автомобилей на площади Town Square.

Каждый вечер набережная будет расцветать живой музыкой и диджейскими сетами на закате. Там же ежевечерне будут проходить вечеринки с участием цвета местного светского общества.

Полное расписание мероприятий на четыре дня доступно здесь https://www.thailandyachtshow.com/schedule.

«Каждый из главных яхтенных дилеров в регионе присутствует здесь, предлагая лодки и яхты любого размера, на любой бюджет и любой вкус. На шоу этого когда каждый найдет что-то по душе: от досок для SUP до лодок для спортивной рыбалки, от небольших парусных лодок до супер-яхт, а также все, что между ними. И не забудьте заглянуть в выставочный зал и оценить экспозицию сопутствующих люксовых товаров», – пригласил господин Трэдвелл.

«Кроме того, в рамках специального предложения от нашего партнера-авиаперевозчика GoAir гости могут приобрести билеты в Индию и обратно со скидкой 50% и увидеть Тадж-Махал, Красный форт и Озерный дворец в Удайпуре за малую часть обычной цены», – добавил он.

Thailand Yacht Show & RendezVous проводится в партнерстве с правительством Таиланда и представляет собой место встречи крупнейших и известнейших яхтенных имен и лайфстайл-брендов в стильной светской атмосфере на одном из прекрасней яхтенных курортов. Подробнее на сайте www.thailandyachtshow.com. Подписывайтесь на страницу www.facebook.com/thaiyachtshow.

The Phuket News и Live 89.5 являются информационными спонсорами Thailand Yacht Show & RendezVous.