Пхукет готовится провести первую яхтенную выставку Thailand Yacht Show & RendezVous, родившуюся в результате объединения трех отдельных яхтенных шоу.

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Родившаяся в результате слияния трех успешных яхтенных мероприятий выставка Thailand Yacht Show & RendezVous пройдет в удостоенной мировых наград гавани Royal Phuket Marina с 10 по 13 января 2019 года и обещает стать крупнейшим люксовым событием во всем регионе.

Помимо более 50 премиальных яхт в самой марине, экспозиция будет включать автомобили экзотических брендов, люксовую недвижимость, эксклюзивные часы, мебель, модную одежду и аксессуары, предложения от лучших организаторов отдыха, а также утонченную международную гастрономию и блюда тайской уличной кухни.

Одним из центральных событий шоу станет гала-вечер и награждение победителей премии Christofle Yacht Style Awards 2019, отмечающей совершенство и креативный дух в сфере парусных и моторных яхт.

На четыре дня Royal Phuket Marina превратится в бурлящий хаб роскоши, демонстрирующий всему миру Пхукет в качестве премиального круизного направления Азии и обещающий гостям из числа яхтенных энтузиастов настоящий рай с люксовыми яхтами от ведущих региональных брокеров. Организаторы ожидают на выставке гармоничное сочетание обеспеченных покупателей, продавцов и увлеченных яхтингом владельцев, готовых тратиться на свое хобби.

Выставка пройдет на Пхукете именно в те дни, когда туристы со всего мира прилетают сюда, чтобы насладиться тропическим солнцем, морем и песчаными пляжами. Thailand Yacht Show & RendezVous обещает стать дополнительным фактором привлекательности Пхукета, укрепляя его репутацию как места, где нужно быть в январе.

Thailand Yacht Show & RendezVous соберет более 100 люксовых брендов и 5 тыс. гостей из 50 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других уголков мира. Шоу не только нацелено на удовлетворение растущего уровня благосостояния Азии и запроса на более утонченную жизнь, мероприятие также позиционируется как экспериментальный фестиваль на воде для всех органов чувств с демонстрациями техники, стант-шоу, рынком моряка Mariners Market и изобилием «игрушек», которые удивят и развлекут каждого. Живые интервью и выступления на семинарах будут транслироваться на всю марину и за ее пределы по местному радио.

На время шоу у острова Ранг-Ной будет организована стоянка супер-яхт с индивидуальным трансфером для заинтересованных лиц, желающих обсудить возможности покупки или чартеров самых роскошных лодок с представителями брокеров.

Также программа мероприятий в рамках шоу будет включать серию парадов классических автомобилей, кулинарные мастер-классы, модные показы, мастер-классы по фотографии, выставки произведений искусства и демонстрацию всемирно известной экспозиции ростовых скульптур слонов Elephant Parade. А яхтенные вечеринки и зарубежные диджеи обеспечат праздничное настроение в марине на все выходные.

В арсенале организаторов есть все необходимое, чтобы Thailand Yacht Show & RenedezVous обеспечила участникам, гостям и трендсеттерами яхтенного мира лучший выбор люксовых и яхтенных брендов в уникальном атмосферном заведении с бесчисленным множеством параллельных мероприятий и событий, которые гарантируют незабываемый опыт.