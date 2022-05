Thailand Property Awards возвращается с надеждой на восстановление рынка недвижимости Пхукета

Ведущая национальная премия в области недвижимости PropertyGuru Thailand Property Awards возвращается в 17-й раз. Как подтвердили организаторы, прием заявок на номинации уже открыт, а само мероприятие готовится в очередной раз подтвердить статус Пхукета как первоклассного рынка для инвесторов, выбирающих курортную недвижимость.

Партнерский материал

В конце мая премия PropertyGuru Asia Property Awards, которую организует торгующаяся на Нью-Йоркской бирже компания PropertyGuru, провела коктейльную встречу девелоперов и представителей прессы Clink and Connect. Мероприятие прошло 27 мая в Marriott Phuket Nai Yang Beach в преддверии главного события в Таиланде – эксклюзивного гала-вечера PropertyGuru Thailand Property Awards, который состоится 25 ноября 2022 года в The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel в Бангкоке. Презентующим спонсором в этом году выступит Mitsubishi Elevator (Thailand).

PropertyGuru Thailand Property Awards – старейшая из премий в области недвижимости в Таиланде, известная широким спектром номинаций и особым вниманием к курортной недвижимости, которая сейчас получает новую жизнь на фоне открытия страны для зарубежных туристов. Пхукет год назад стал пионером этого открытия, запустив программу Phuket Sandbox, а с мая въезд на остров стал практически свободным на фоне замены Phuket Sandbox и Test & Go на схему No Quarantine. На Thailand Property Awards провинции Пхукет будут посвящены три специальные номинации – Best Developer (Phuket), Best Condo Development (Phuket) и Best Housing Development (Phuket).

Главные даты:

9 сентября 2022 – окончание приема заявок;

26 сентября – 14 октября 2022 – осмотр объектов;

17 октября 2022 – финальное решение жюри;

25 ноября 2022 – награждение победителей и гала-вечер в Бангкоке;

9 декабря 2022 – гала-вечер в честь регионального финала Бангкоке.

Заявки от девелоперов принимаются на странице https://www.asiapropertyawards.com/en/nominations.

Постепенное восстановление

В отчете DDproperty Thailand Property Market Report Q2 2022, подготовленном при поддержке PropertyGuru DataSense, отмечается уже появившийся высокий спрос на покупку и аренду недвижимости в главных туристических районах Таиланда, таких как Пхукет, Паттайя и Чианг-Май. Цены в туристических локациях становятся более доступными, и потенциальные клиенты с высокой покупательской способностью ищут и находят самые выгодные для себя предложения по недвижимости как для проживания, так и в инвестиционных целях со второго квартала 2022 года.

Страновой менеджер DDproperty по Таиланду Камонпат Суэнгкит, впрочем, отмечает, что рыночные условия все еще остаются сложными.

«Высокие цены на энергоносители и высокая стоимость строительства, дефицит строительных кадров, инфляция и рост банковских ставок – все это факторы, влияющие на восстановление рынка недвижимости. Таиланд открывается, так что туристы вернутся, но пока не в докоронавирусных количествах. Свою роль сыграют и другие глобальные факторы, такие как политика нулевой терпимости к COVID-19 в Китае и геополитические конфликты в Европе. В следующие шесть месяцев внутренний рынок в целом будет показывать скорее постепенно восстановление, нежели резкий возврат к прежним показателям», – отмечает госпожа Сэнгкит.

27 мая тайский менеджер DDproperty присутствовала на мероприятии Clink and Connect на Пхукете вместе с генеральным менеджером PropertyGuru Asia Property Awards and Events Джулсом Кеем. Там они вместе представили почти 80 категорий, в которых будут отмечаться лучшие игроки рынка недвижимости и проекты в 2022 году. В этом году в программе будут новые награды за выдающиеся проекты у воды, брендированные дома, рекреационную инфраструктуру и другие.

Лучшие из девелоперов

На прошлогодней премии PropertyGuru Thailand Property Awards, проходившей в момент начала открытия Таиланда для туристов, были представлены все ключевые рынки недвижимости страны и отмечены лучшие из девелоперов отельно-курортного сегмента. География премии охватывала Бангкок, Чианг-Май, восточное побережье Сиамского залива, Хуа-Хин, Пхукет, Самуи и менее известные локации в глубине страны.

Как и год назад, в этот раз организаторы снова соберут лучших застройщиков и лучшие проекты, а победители из их числа будут представлять Таиланд на региональном гранд-финале премии PropertyGuru Asia Property Awards. В прошлом году тайские девелоперы не остались без наград и там, взяв, среди прочего, приз за лучший отельный проект в Азии.

Платиновым спонсором PropertyGuru Thailand Property Awards в 2022 году является компания Mitsubishi Elevator (Thailand); золотыми спонсорами – IHI и JLL; официальным порталом – DDproperty.com; официальным журналом – PropertyGuru Property Report. В список партнеров из числа СМИ входят Think of Living, Discover Pattaya, Hot Magazine, History Channel. Официальный партнер по ESG – Baan Dek Foundation; официальный PR-партнер – Infinity Communications; официальный супервизор – HLB.

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте awards@propertyguru.com или найти на сайте AsiaPropertyAwards.com.