Thailand Pass: Новая система разрешений на въезд в Таиланд

Резюме инструкции, составленное Консульским департаментом МИД, было опубликовано на странице PR-службы Пхукета 28 ноября. Также информацию на своей личной странице продублировал губернатор провинции Наронг Вунсиеу.
В общей сложности опубликованы две инструкции, каждая из которые помечена как «версия от 27 октября 2021 года (18:00)». Первая предназначена для туристов из 46 стран и территорий, которые могут въехать в Таиланд без карантина (сейчас эту схему называют Test & Go). Вторая инструкция предназначена тем, кто въезжает на Пхукет по программе Phuket Sandbox или в другие локации с аналогичным статусом Sandbox.
Непосредственно сам сайт Thailand Pass пока недоступен, его откроют в 9:00 утра 1 ноября. Также важно отметить, что по уже полученным СЕО можно будет въехать и после этой даты.
TEST & GO (БЕЗ КАРАНТИНА)
Освобождение от прохождения карантина с рядом условий (схема Test and Go For для путешественников из ограниченного списка стран и территорий).
ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ
ТРЕБОВАНИЯ (ДЛЯ НЕ ГРАЖДАН ТАИЛАНДА)
1) Страна/территория вылета
Изначальной точкой отправления должна быть страна/территория из утвержденного списка. Вылетающий должен провести там не менее 21 дня подряд. Граждане Таиланда и экспаты, вылетающие из Таиланда в одну из указанных стран/территорий и возвращающиеся назад освобождены от этого требования.
- Список утвержденных стран и территорий доступен здесь (возможны изменения).
2) Вакцинация
Требуется полная вакцинация от COVID-19 препаратом, одобренным Таиландом. Вакцинация должна быть завершена не менее, чем за 14 дней до вылета. Также под действие программы попадают лица, вылечившиеся от COVID-19 и получившие одну дозу вакцины в течение трех месяцев после выздоровления.
3) Требуется страховка с минимальным покрытием в размере 50 тыс. долл. США (возвращающиеся экспаты должны иметь аналогичную страховку).
4) Требуется подтверждение оплаты отеля SHA+ или AQ (включая оплату ПЦР-теста).
РЕГИСТРАЦИЯ НА THAILAND PASS
Регистрация осуществляется на сайте tp.consular.go.th
Требуемые документы для регистрации на Thailand Pass
1) Паспорт.
2) Сертификат о вакцинации.
3) Страховой полис с покрытием в 50 тыс. долл.
4) Подтверждение оплаты отеля SHA+ или AQ на один день проживания (включая оплату ПЦР-теста).
5) Тайская виза (если требуется).
АНАЛИЗ НА COVID-19
Необходим отрицательный анализ на COVID-19 (только методом RT-PCR ) за 72 часа до вылета.
ПРИБЫТИЕ В ТАИЛАНД
- Пройдите медицинский и паспортный контроль, сдайте ПЦР-анализ в отеле или другом указанном месте.
- Дождитесь результатов анализа в отеле.
- При отрицательном анализе вы можете свободно путешествовать по Таиланду без карантина.
ВСЕ ДРУГИЕ СТРАНЫ/ТЕРРИТОРИИ
Въезд в страну через зоны со статусом Sandbox.
ТРЕБОВАНИЯ (ДЛЯ НЕ ТАЙСКИХ ГРАЖДАН)
ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ
1) Страна/территория вылета может быть любой
2) Требуется полная вакцинация от COVID-19 препаратом, одобренным Таиландом. Вакцинация должна быть завершена не менее, чем за 14 дней до вылета. Также под действие программы попадают лица, вылечившиеся от COVID-19 и получившие одну дозу вакцины в течение трех месяцев после выздоровления.
3) Требуется страховка с минимальным покрытием в размере 50 тыс. долл. США (возвращающиеся экспаты должны иметь аналогичную страховку).
4) Требуется подтверждение оплаты отеля SHA+ или AQ (сертификат SHABA) на обязательные семь дней пребывания в зоне Sandbox.
РЕГИСТРАЦИЯ НА THAILAND PASS
Регистрация осуществляется на сайте tp.consular.go.th
Требуемые документы для регистрации на Thailand Pass
1) Паспорт.
2) Сертификат о вакцинации.
3) Страховой полис с покрытием в 50 тыс. долл.
4) Подтверждение оплаты отеля SHA+.
5) Тайская виза (если требуется).
АНАЛИЗ НА COVID-19
Необходим отрицательный анализ на COVID-19 (только методом RT-PCR ) за 72 часа до вылета.
ПРИБЫТИЕ В ЗОНУ SANDBOX
- Пройдите медицинский и паспортный контроль, сдайте ПЦР-тест в аэропорту или отеле.
- Дождитесь результатов анализа. При отрицательном результате вы можете перемещаться по всей территории Sandbox.
ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ ЗОНЫ SANDBOX
После семи обязательных дней в зоне Sandbox и сдачи второй анализа методом ПЦР вы можете получить документ на выезд и свободно путешествовать по Таиланду.
ОСОБОЕ ПРИМЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ В ЗОНЫ SANDBOX
- Путешественник должен сдать два ПЦР-теста во время прибывания в зоне Sandbox. Первый сдается по прибытию, второй – на 6-7 день перед получением разрешения на выезд..
- Путешественник может прибыть в Таиланд только через указанные международные аэропорты: Suvarnabhumi, Бангкок (BKK); Don Mueang, Бангкок (DMK), Пхукет (HKT), Чианг-Май (CNX), U-Tapao, Районг (UTP), Самуи (USM), Бурирам (BFV, только чартерные рейсы).