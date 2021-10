Thailand Pass: Новая система разрешений на въезд в Таиланд

Министерство иностранных дел Таиланда опубликовало информацию о том, что будет требоваться от туристов, планирующих посетить страну после 1 ноября, когда систему разрешений на въезд (СЕО) сменит более удобная система Thailand Pass.

Новости Пхукета

Резюме инструкции, составленное Консульским департаментом МИД, было опубликовано на странице PR-службы Пхукета 28 ноября. Также информацию на своей личной странице продублировал губернатор провинции Наронг Вунсиеу.

В общей сложности опубликованы две инструкции, каждая из которые помечена как «версия от 27 октября 2021 года (18:00)». Первая предназначена для туристов из 46 стран и территорий, которые могут въехать в Таиланд без карантина (сейчас эту схему называют Test & Go). Вторая инструкция предназначена тем, кто въезжает на Пхукет по программе Phuket Sandbox или в другие локации с аналогичным статусом Sandbox.

Непосредственно сам сайт Thailand Pass пока недоступен, его откроют в 9:00 утра 1 ноября. Также важно отметить, что по уже полученным СЕО можно будет въехать и после этой даты.

TEST & GO (БЕЗ КАРАНТИНА)

Освобождение от прохождения карантина с рядом условий (схема Test and Go For для путешественников из ограниченного списка стран и территорий).

ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

ТРЕБОВАНИЯ (ДЛЯ НЕ ГРАЖДАН ТАИЛАНДА)

1) Страна/территория вылета

Изначальной точкой отправления должна быть страна/территория из утвержденного списка. Вылетающий должен провести там не менее 21 дня подряд. Граждане Таиланда и экспаты, вылетающие из Таиланда в одну из указанных стран/территорий и возвращающиеся назад освобождены от этого требования.

- Список утвержденных стран и территорий доступен здесь (возможны изменения).

2) Вакцинация

Требуется полная вакцинация от COVID-19 препаратом, одобренным Таиландом. Вакцинация должна быть завершена не менее, чем за 14 дней до вылета. Также под действие программы попадают лица, вылечившиеся от COVID-19 и получившие одну дозу вакцины в течение трех месяцев после выздоровления.

3) Требуется страховка с минимальным покрытием в размере 50 тыс. долл. США (возвращающиеся экспаты должны иметь аналогичную страховку).

4) Требуется подтверждение оплаты отеля SHA+ или AQ (включая оплату ПЦР-теста).

РЕГИСТРАЦИЯ НА THAILAND PASS

Регистрация осуществляется на сайте tp.consular.go.th

Требуемые документы для регистрации на Thailand Pass

1) Паспорт.

2) Сертификат о вакцинации.

3) Страховой полис с покрытием в 50 тыс. долл.

4) Подтверждение оплаты отеля SHA+ или AQ на один день проживания (включая оплату ПЦР-теста).

5) Тайская виза (если требуется).

АНАЛИЗ НА COVID-19

Необходим отрицательный анализ на COVID-19 (только методом RT-PCR ) за 72 часа до вылета.

ПРИБЫТИЕ В ТАИЛАНД

- Пройдите медицинский и паспортный контроль, сдайте ПЦР-анализ в отеле или другом указанном месте.

- Дождитесь результатов анализа в отеле.

- При отрицательном анализе вы можете свободно путешествовать по Таиланду без карантина.

ВСЕ ДРУГИЕ СТРАНЫ/ТЕРРИТОРИИ

Въезд в страну через зоны со статусом Sandbox.

ТРЕБОВАНИЯ (ДЛЯ НЕ ТАЙСКИХ ГРАЖДАН)

ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

1) Страна/территория вылета может быть любой

2) Требуется полная вакцинация от COVID-19 препаратом, одобренным Таиландом. Вакцинация должна быть завершена не менее, чем за 14 дней до вылета. Также под действие программы попадают лица, вылечившиеся от COVID-19 и получившие одну дозу вакцины в течение трех месяцев после выздоровления.

3) Требуется страховка с минимальным покрытием в размере 50 тыс. долл. США (возвращающиеся экспаты должны иметь аналогичную страховку).

4) Требуется подтверждение оплаты отеля SHA+ или AQ (сертификат SHABA) на обязательные семь дней пребывания в зоне Sandbox.

РЕГИСТРАЦИЯ НА THAILAND PASS

Регистрация осуществляется на сайте tp.consular.go.th

Требуемые документы для регистрации на Thailand Pass

1) Паспорт.

2) Сертификат о вакцинации.

3) Страховой полис с покрытием в 50 тыс. долл.

4) Подтверждение оплаты отеля SHA+.

5) Тайская виза (если требуется).

АНАЛИЗ НА COVID-19

Необходим отрицательный анализ на COVID-19 (только методом RT-PCR ) за 72 часа до вылета.

ПРИБЫТИЕ В ЗОНУ SANDBOX

- Пройдите медицинский и паспортный контроль, сдайте ПЦР-тест в аэропорту или отеле.

- Дождитесь результатов анализа. При отрицательном результате вы можете перемещаться по всей территории Sandbox.

ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ ЗОНЫ SANDBOX

После семи обязательных дней в зоне Sandbox и сдачи второй анализа методом ПЦР вы можете получить документ на выезд и свободно путешествовать по Таиланду.

ОСОБОЕ ПРИМЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ В ЗОНЫ SANDBOX

- Путешественник должен сдать два ПЦР-теста во время прибывания в зоне Sandbox. Первый сдается по прибытию, второй – на 6-7 день перед получением разрешения на выезд..

- Путешественник может прибыть в Таиланд только через указанные международные аэропорты: Suvarnabhumi, Бангкок (BKK); Don Mueang, Бангкок (DMK), Пхукет (HKT), Чианг-Май (CNX), U-Tapao, Районг (UTP), Самуи (USM), Бурирам (BFV, только чартерные рейсы).