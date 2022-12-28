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Thailand International Boat Show 2023

Дата/Время начала: 12 Января 2023, 10:00 AM - 15 Января 2023, 11:00 PM

Международное яхтенное шоу на Пхукете Thailand International Boat Show A Luxury Lifestyle Event (TIBS) – пройдет с 12 по 15 января 2023 года в гавани Royal Phuket Marina. Гостей ждет выставка самых разных яхт, а также насыщенная светская программа в люксовом стиле. Посещение бесплатно, регистрация проходит на сайте www.thailandinternationalboatshow.com. Отдельная развлекательная программа для детей и взрослых запланирована на тайский День детей 14 января. Мероприятие состоится вечером на площади Town Square. Дополнительную информацию можно получить по эл. почте Phusanisa.t@thailandinternationalboatshow.com и по телефону +66 (0) 76 600 225.

С кем связаться: Пхусаниса
Адрес: Royal Phuket Marina
телефон: +66 (0) 76 600 225
Веб-сайт:
http://www.thailandinternationalboatshow...

 

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