Thai RSC опроверг информацию о гибели водителя 27 декабря на Пхукете

Смерть мотоциклиста в аварии на Пхукете не вошла в статистику новогодней кампании по повышению безопасности на дорогах. Как уточнили в Комитете по безопасности на дорогах Таиланда (ThaiRSC), мужчина погиб до начала кампании.

Новости Пхукета

30 Декабря 2019, 11:24 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как пояснили корреспонденту The Phuket News в ThaiRSC, авария, в которой погиб 44-летний мотоциклист Сомчай Хеннгам, произошла не 27 декабря, а днем ранее, однако сообщение о его смерти было передано в ThaiRSC лишь на следующие сутки. Таким образом мужчина погиб до начала недели усиленного контроля на дорогах.

По итогам двух дней новогодней кампании по повышению безопасности на дорогах Пхукет сохраняет ноль в строке погибших. При этом в отношении пострадавших статистика ThaiRSC и местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) заметно отличается. ThaiRSC говорит о 91 раненом 27 декабря и 85 раненых 28 числа, тогда как в отчете пхукетского отделения DDPM фигурируют по семь пострадавших в каждый из дней.

Среди получивших травмы в дорожных авариях есть и иностранцы. Так некто Ким Нильсен (63 года) был сбит автомобилем и получил несколько переломов, когда переходил улицу в Кароне.

52-летняя россиянка Янна Усачева (возможно, Яна или Светлана) попала под мотоцикл в Раваи и получила травму головы. 34-летняя гражданка Германии Пинар Оэзсан была госпитализирована с травмой ноги после столкновения мотоцикла, на котором она находилась, с пикапом в Кароне.

В первый день усиленного контроля за дорожным движением полиция выписала 851 штраф за различные нарушения ПДД, во второй – 1326 штрафов. Чаще участников дорожного движения штрафовали за езду без шлемов и водительских удостоверений. (861 и 619 случаев соответственно). Для сравнение, за превышение скорости были оштрафованы всего 16 человек, за езду по полосе встречного движения – лишь 110, за вождение в пьяном виде – 43.