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Thai PBS: Бизнес Пхукета рассказал о взятках полиции

Представители делового сообщества Пхукета заявили о том, что местный бизнес платит полиции и официальным лицам за отсутствие проблем.

Новости Пхукета

21 Ноября 2017 10:11:01

Пхукетский бизнес подтвердил существование на острове различных коррупционных практик в ходе антикоррупционного семинара 19 ноября. Фото: Thai PBS
Пхукетский бизнес подтвердил существование на острове различных коррупционных практик в ходе антикоррупционного семинара 19 ноября. Фото: Thai PBS

Пхукетский бизнес подтвердил существование на острове различных коррупционных практик в ходе семинара «Полиция берет взятки: трагедия для страны и людей», прошедшего 19 ноября. Об этом сообщило национальное новостное агентство Thai PBS, опубликовавшее новость с пометкой Breaking news. В местной прессе сообщений о семинаре не появлялось, подробностей мероприятия Thai PBS не раскрыло.

Как пишет Thai PBS, антикоррупционный семинар был организован «Народной сетью за реформы в полиции». Агентство не сообщает, кто именно из представителей пхукетского бизнеса участвовал во встрече и присутствовали ли на нем сотрудники полиции и официальные лица. Никаких имен в публикации не приводится.

В опубликованном 20 ноября материале Thai PBS приводит слова неназванного «оператора бизнеса» о том, что «три вида бизнеса должны платить взятки полиции. Это развлекательные заведения; бизнес, использующий труд мигрантов; бизнес, связанный с торговлей контрабандой». Взятки бизнесмены платят «местной полиции и сотрудникам государственных ведомств».

Агентство отмечает, что его неназванный собеседник подчеркнул, что «поскольку коррупция связана с покупкой должностей, коррупционный спрос высок и представляет нагрузку на операторов бизнеса».

Отметим, что семинару (и публикации Thai PBS) предшествовала череда отстранений от службы высокопоставленных сотрудников пхукетской полиции, включая шефа полиции Патонга Тассаная Ораригадета и его предшественника на этом посту Чайвата Уйкама. Кроме того, в отношении 15 полицейских из Патонга проводится проверка по подозрению в том, что они за взятки не передавали в полицию информацию о правонарушителях-иностранцах, благодаря чему те избегали депортации.

Ранее антикоррупционные ведомства и администрация провинции неоднократно призывали бизнес сообщать о фактах коррупции. При этом сами официальные лица признавали, что предприниматели резонно опасаются последствий подобной откровенности. Об этом в частности, говорил в феврале директор пхукетского отделения NACC Причанан Пумлек. В сентябре с призывом не молчать о коррупции выступил губернатор Норрапхат Плодтхонг.

Последнее открытое заявление о коррупции на Пхукете прозвечало из уст главы группы компаний Pisona Причавута Кисина, когда тот призывал администрацию провинции продлить разрешенные часы работы клубов и баров на Бангла-Роуд.

«Не секрет, что операторы некоторых заведений платят взятки, чтобы официальные лица игнорировали, что они закрываются позже установленного времени», – говорил господин Кисин, подчеркивая, что не обвиняет никого конкретно, поскольку не имеет надежных доказательств.

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