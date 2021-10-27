THAI Airways возобновляет рейсы из Сиднея на Пхукет

Флагманский авиаперевозчик Таиланда THAI Airways International объявил о возобновлении полетов по маршруту Сидней-Пхукет с 8 декабря.

27 Октября 2021, 05:06 PM

Фото: THAI Airways International

Полеты будут совершаться три раза в неделю. Рейс TG478 будет вылетать из Сиднея в 9:30 утра среды, пятницы и воскресенья. Посадка на Пхукете – в 14:40. В 16:10 самолет будет вылетать в Бангкок с посадкой в 17:10.

Ранее о грядущем открытии прямых рейсов из Сиднея на Пхукет говорил генеральный консул Австралии на острове Мэттью Баркли. Он отмечал рост интереса к возобновлению авиасообщения между Пхукетом и Сиднеем со стороны различных авиакомпаний.

К примеру, уже после заявления господина Баркли о возобновлении полетов на Пхукет объявил лоукостер Jetstar. Первый рейс запланирован на 12 января.

Уровень вакцинации взрослого населения Австралии (две дозы вакцины) сейчас приближается в 80%. При этом страна пока лишь делает первые шаги к открытию – как на въезд, так и на выезд.