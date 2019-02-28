Thai Airways возобновляет полеты в Европу в нормальном режиме

Авиакомпания Thai Airways International сообщила о возобновлении полетов в европейские города в обычном режиме.

Новости Пхукета

28 Февраля 2019, 01:34 PM

Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Согласно пресс-релизу Thai Airways, опубликованному сегодня, 28 февраля, полеты в европейские города возобновлены в обычном режиме. Самолеты будут следовать в обход воздушного пространства Пакистана, которое было закрыто накануне.

В пресс-релизе приводится список рейсов, запланированных на 28 февраля и 1 марта.

28 февраля:

Рейс TG974, Бангкок-Москва (с задержкой);

Рейс TG916, Бангкок-Лондон;

Рейс TG922, Бангкок-Франкфурт;

Рейс TG962, Бангкок-Стокгольм.

1 марта:

Рейс TG910, Бангкок-Лондон;

Рейс TG924, Бангкок-Мюнхен;

Рейс TG930, Бангкок-Париж

Рейс TG934, Бангкок-Брюссель;

Рейс TG944, Бангкок-Милан;

Рейс TG936, Бангкок-Вена;

Рейс TG960, Бангкок-Стокгольм;

Рейс TG970, Бангкок-Цюрих;

Рейс TG950, Бангкок-Копенгаген;

Рейс TG954, Бангкок-Осло.

Thai Airways приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Получить дополнительную информацию можно на сайте www.thaiairways.com и по телефону 0-356-1111.