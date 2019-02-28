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Thai Airways возобновляет полеты в Европу в нормальном режиме

Авиакомпания Thai Airways International сообщила о возобновлении полетов в европейские города в обычном режиме.

Новости Пхукета

28 Февраля 2019, 01:34 PM
Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Согласно пресс-релизу Thai Airways, опубликованному сегодня, 28 февраля, полеты в европейские города возобновлены в обычном режиме. Самолеты будут следовать в обход воздушного пространства Пакистана, которое было закрыто накануне.

В пресс-релизе приводится список рейсов, запланированных на 28 февраля и 1 марта.

28 февраля:

Рейс TG974, Бангкок-Москва (с задержкой);
Рейс TG916, Бангкок-Лондон;
Рейс TG922, Бангкок-Франкфурт;
Рейс TG962, Бангкок-Стокгольм.

1 марта:

Рейс TG910, Бангкок-Лондон;
Рейс TG924, Бангкок-Мюнхен;
Рейс TG930, Бангкок-Париж
Рейс TG934, Бангкок-Брюссель;
Рейс TG944, Бангкок-Милан;
Рейс TG936, Бангкок-Вена;
Рейс TG960, Бангкок-Стокгольм;
Рейс TG970, Бангкок-Цюрих;
Рейс TG950, Бангкок-Копенгаген;
Рейс TG954, Бангкок-Осло.

Thai Airways приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Получить дополнительную информацию можно на сайте www.thaiairways.com и по телефону 0-356-1111.

 

 

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