Thai Airways отменила рейс в Москву из-за конфликта в Кашмире

Все рейсы авиакомпании Thai Airways International в европейские города были отменены вечером 27 февраля после закрытия воздушного пространства Пакистана в связи с обострением конфликта в Кашмире.

Новости Пхукета

28 Февраля 2019, 09:32 AM

Фото: Bangkok Post / @js100radio (Twitter)

После закрытия пакистанского воздушного пространства 27 февраля были отменены рейсы Thai Airways в Москву (TG974), Осло (TG954), Париж (TG930), Лондон (TG916) и Франкфурт (TG926). Первые четыре рейса должны были выполняться из Бангкока, пятый – с Пхукета.

Следом были отменены и другие рейсы как Thai Airways, так и ряда прочих авиакомпаний, включая Swiss Airlines, пишет Bangkok Post.

Президент Thai Airways Сумет Дамронгчайтхам охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную. По его словам, изменение маршрутов движения самолетов на европейских направления представляет собой нетривиальную задачу.

В настоящий момент редакция «Новостей Пхукета» ожидает комментария от руководства пхукетского аэропорта по вопросу о том, сколько всего рейсов могут быть перенесены или отменены сегодня и в ближайшие дни.