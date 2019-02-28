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Thai Airways отменила 10 рейсов из Бангкока в Европу 28 февраля

Авиакомпания Thai Airways International опубликовало уведомление об отмене 10 запланированных на 28 февраля рейсов из Бангкока в Европейские города.

Новости Пхукета

28 Февраля 2019, 11:27 AM
Рейс TG926 с Пхукета во Франкфурт был отменен 27 февраля. Самолет развернулся над Индийским океаном. Фото: FlightRadar24

Рейс TG926 с Пхукета во Франкфурт был отменен 27 февраля. Самолет развернулся над Индийским океаном. Фото: FlightRadar24

Согласно уведомлению Thai, в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана и части воздушного пространства Индии, были отменены следующие из запланированных на сегодняшний день рейсов:

  • TG910 Бангкок-Лондон;

  • TG924 Бангкок-Мюнхен;

  • TG930 Бангкок-Париж;

  • TG934 Бангкок-Брюссель;

  • TG940 Бангкок-Милан;

  • TG936 Бангкок-Вена;

  • TG960 Бангкок-Стокгольм;

  • TG970 Бангкок-Цюрих;

  • TG950 Бангкок-Копенгаген;

  • TG954 Бангкок-Осло.

Thai Airways просит пассажиров следить за официальными объявлениями авиакомпании и новостями. Дополнительную информацию можно получить на сайте thaiairways.com и по телефону круглосуточного справочного центра 0-356-1111.

Среди отмененных вчера рейсов был как минимум один рейс с Пхукета. В связи с этим персонал госкорпорации Airports of Thailand (AoT) в пхукетском аэропорту заверил The Phuket News, что пассажирам оказывается необходимая поддержка. Впрочем, основная работа по информированию пассажиров все же лежит на перевозчиках.
«В данной ситуации авиакомпания должна напрямую уведомить своих клиентов об изменениях в полетах», – заявил сотрудник PR-службы аэропорта.

«Однако если пассажир не может связаться с авиакомпанией, персонал международного аэропорта Пхукета может сопроводить его к представительству перевозчика в терминале. Пожалуйста, звоните нам по номеру 076 317230-5», – добавил сотрудник.

Официального сообщения для пассажиров аэропорт Пхукета пока не выпустил. Генеральный менеджер комплекса Тхани Чуангчу сегодня утром для комментариев был недоступен.

 

 

 

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