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THAI Airways готова запустить чартеры на Пхукет с конца ноября

Авиакомпания THAI Airways International планирует запустить прямые чартерные рейсы из ряда стран Европы из Азии на Пхукет примерно в конце ноября этого года. Как заявил президент компании Чансин Тринучагрон, рассматривается возможность полетов из Дании, Германии, Великобритании, Южной Кореи, Японии и Гонконга.

Новости Пхукета

27 Августа 2020, 06:00 PM
На рейсах будут реализованы усиленные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Фото: THAI Airways International

На рейсах будут реализованы усиленные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Фото: THAI Airways International

Согласно пресс-релизу THAI Airways, на каждом из маршрутов планируется два или больше рейса в месяц в зависимости от спроса со стороны пассажиров.

«Также THAI планирует перевозку пассажиров из Китайской народной республики», – отмечается в пресс-релизе.

Согласно заявлению компании, на рейсах будут реализованы усиленные меры санитарно-эпидемиологической безопасности: начиная от регистрации пассажиров в аэропорту и заканчивая их обслуживанием в полете и после прибытия в пункт назначения.

В частности, бортпроводники будут носить защитные костюмы, маски и перчатки. Салоны самолетов и пилотские кабины будут проходить тщательную обработку.

«В добавок Royal Orchid Holidays (ROH) подготовила варианты размещения для туристов, такие как отель Anantara Mai Khao Phuket Villas, который успешно прошел проверку на соответствие требованиям центра альтернативного карантина со стороны Минздрава и Минобороны», – говорится в пресс-релизе.




 

 

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