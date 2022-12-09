Thai AirAsia X начала летать в Таиланд из Сиднея и Мельбурна

Лоукостер Thai AirAsia X, тайское дальнемагистральное подразделение малайзийской AirAsia, запустил прямые рейсы в Таиланд из Австралии. Пока бюджетный перевозчик возит австралийских туристов только в столицу, а не на Пхукет, но расширение полетов Thai AirAsia X можно считать позитивным знаком для авиакомпании, которая очень тяжело пережила пандемию.

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Пусть и нелегко, но Thai AirAsia X пережила пандемию и постепенно возвращается в небо. Новые рейсы дальнемагистрального лоукостера можно только приветствовать (хотя хотелось бы приветствовать и непосредственно на Пхукете). Фото: TAT Newsroom

Австралийцы всегда были большими поклонниками Таиланда и одними из первых вернулись на Пхукет после жесткой стадии пандемии. Фото: Aussie Bar Patong

Маршруты Мельбурн-Бангкок и Сидней-Бангкок были запущены 1 и 2 декабря. Из Мельбурна лоукостер совершает четыре рейса в неделю, из Сиднея – три. При этом ранее Thai AirAsia X ранее в принципе не летала из крупнейшего австралийского города.

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) намерено продолжать работу по стимулированию турпотока из Австралии, которая была одним из ключевых рынков для Пхукета до начала массового туризма из России и Китая.

Когда страна начала открываться после пандемии, австралийцы были в числе первых, кто полетел сюда. Триумфальное возвращение россиян сорвала специальная военная операция (после активного ноября-февраля прибытия из РФ резко упали и возобновились только в октябре). Китай же по-прежнему остается закрытым.

В плане Австралии маркетологи ТАТ намерены сосредоточить внимание на следующих целевых группах туристов: семейные путешественники, цифровые кочевники, молодожены, экологически сознательные туристы, поклонники спорта и люди, летящие за оздоровительными процедурами.

Некоторые из этих нишевых туристов всегда были принципиально важны для Пхукета, в частности, у австралийцев пользовалась популярностью тайская косметическая хирургия, а также пхукетские соревнования по бегу и триатлону.

Кроме того, ТАТ заинтересовано в наращивании прибытий из Австралии в низкий сезон, когда на южном континент наступает австралийская зима.

Как указывает ТАТ, с 1 января по 28 ноября 2022 года Таиланд принял 273 тыс. австрийцев. Отчеты пхукетскогого офиса Иммиграционного бюро позволяют оценить прямые воздушные прибытия из Австралии на Пхукет в январе-ноябре на уровне 90-100 тыс, то есть порядка третий от общих.

При этом за шесть месяцев низкого сезона с января по октябрь включительно Австралия заняла второе место по прибытиям на Пхукет (71,8 тыс.), уступив лишь Индии. По итогам ноября и первой недели декабря Австралия идет четвертой с показателем в 17,8 тыс. прибытий. Впереди только Россия, Индия и Сингапур.