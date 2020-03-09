Tesco Thalang развеял слухи о заболевшем коронавирусом сотруднике

Менеджмент Tesco Lotus в Таланге развеял слухи о том, что магазин был вынужден на некоторое время закрыться из-за заболевшего коронавирусом COVID-19 сотрудника. С опровержением выступил и муниципалитет тамбона Тхепкрасаттри, на территории которого находится Tesco Thalang.

Новости Пхукета

9 Марта 2020, 05:45 PM

На прошлой неделе ведомство госпожи Каотан провело в Tesco Thalang тренинг по мерам противодействия распространению коронавируса. Фото: Муниципалитет Тхепкрасаттри

Как заявила The Phuket News и «Новостям Пхукета» представительница менеджмента Tesco Thalang, ни в последнюю неделю, ни в последний месяц в магазине не было внеплановых закрытий. Также не соответствует действительности и информация о том, что в магазине какое-то время находился человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

«Никто с COVID-19 не заходил в Tesco Lotus в Таланге. И магазин не закрывался во внеплавное время ни в течение последней недели, ни в течении последнего месяца», – заявила сотрудница Tesco Lotus в Таланге, отказавшаяся от публикации своего имени.

«Это просто слухи. За подробной информацией обращайтесь в штаб-квартиру Tesco Lotus в Бангкоке. Спасибо», – заявила представительница менеджмента магазина, прекратив на этом общение с корреспондентом редакции.

Тем временем глава отделения Минздрава при административной организации тамбона Тхепкрасаттри (OrBorTor) Ватчариван Каотан официально уведомила полицию Таланга о появлении недостоверной информации о коронавирусе. Об этом The Phuket News сообщил заместитель начальника участка подполковник Пхичай Пхупроммин.

Как указал в своем отчете подполковник, госпожа Каотан сообщила, что недостоверная информация изначально появила в группе «Друзья Таланга» в мессенджере LINE. В сообщении, оставленном некой женщиной, говорилось о том, что вирусом заболел сотрудник Tesco Thalang. В качестве источника информации назывался некий «доктор Пле».

Автор публикации затем принесли извинения магазину и всем, кого дезинформировала.

«Госпожа Каотан заявил, что не хочет начала преследования автора поста, поскольку она уже извинилась», – добавил подполковник Пхупроммин.

Добавим, что на прошлой неделе ведомство госпожи Каотан провело в Tesco Thalang тренинг по мерам противодействия распространению коронавируса. Состоялся он 5 марта.