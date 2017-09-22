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Tesco Lotus выходит на рынок недвижимости

Британский ритейлер Tesco намерен заняться недвижимостью в Таиланде вместе с Central Pattana Plc (CPN).

22 Сентября 2017 11:31:20

Фото: Bangkok Post
Фото: Bangkok Post

Во вторник, 5 сентября, CPN уведомила Фондовую биржу Таиланда (SET) о создании совместного предприятия с Еk-Chai Distribution System Co, оператором магазинов Tesco Lotus на территории страны, сообщает Bangkok Post.

Совместное предприятие двух гигантов получило название Synergistic Property Development Co Ltd. Акции в нем принадлежат партнерам в соотношении 50 на 50.

Исполнительный вице-президент CPN по маркетингу Наттакит Тангпунсинтхана отметил, что «новая компания создается для расширения бизнеса в будущем», однако подробностей этого «бизнеса» не раскрыл. При этом источники Bangkok Post на рынке отметили, что сеть Tesco заинтересовалась рынком недвижимости в Таиланде еще несколько лет назад. В самой компании комментировать создание совместного предприятия не стали.

Как пишет Bangkok Post, группа CPN намерена потратить 11 млрд бат на строительство жилья в ближайшие годы, сдавая по два многоэтажных кондоминиума ежегодно в 2018-2020 годах.

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