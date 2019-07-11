Tesco Lotus разгоняет Express

Бренд Tesco Lotus начал ускоренное расширение сети минимаркетов Tesco Lotus Express.

Новости Пхукета

13 Июля 2019, 01:00 PM

Фото: Tesco Lotus

Наращивание сети минимаркетов Tesco Lotus Express было ускорено на фоне продолжающейся урбанизации Таиланда и соответствующего изменения потребительских привычек граждан. С таким заявлением выступил господин Сомпонг Рунгнираттисай, генеральный директор компании Ek-Chai Distribution System Co, являющейся оператором сети Tesco Lotus в Королевстве.

Как заявил господин Рунгнираттисай, в 2019-2021 годах компания намерена открывать по 250 минимаркетов Tesco Lotus Express ежегодно. Таким образом, темпы расширения сети будут в пять раз выше, нежели в предыдущие годы. Инвестиции в открытие одного магазина господин Рунгнираттисай оценил в 5-10 млн бат.

«Наша материнская компания [британский ритейлер Tesco Plc] продолжает инвестировать в Таиланд, поскольку Королевство относится к числу развивающихся рынков [присутствие на которых Tesco Plc наращивает]. Обычно в прошлом мы открывали по 50-60 магазинов Tesco Lotus Express, но с этого года темпы были увеличены до 250 магазинов в год», – заявил господин Рунгнираттисай.

По словам господина Рунгнираттисая, в рамках кампании по развитию сети уже были открыты 30 магазинов. Таким образом, во втором полугодии Ek-Chai Distribution System Co придется заметно ускориться, чтобы достичь анонсированного показателя в 250 новых торговых точек формата Tesco Lotus Express.

Также гендиректор Ek-Chai Distribution System рассказал о ряде других планов, включая реновацию существующих минимаркетов Tesco Lotus Express, развитие службы онлайн-шопинга и перепланировку в гипермаркетах Tesco. В последних планируется уменьшит размеры собственных торговых залов и выделить больше пространства для сдачи в аренду.