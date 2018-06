Теплый прием: Горячие источники в провинции Пханг-Нга Учащаяся школы Headstart Вера Вестфаль рассказывает о своем опыте отдыха в Hotspring Beach Resort and Spa. Новости Пхукета 1 Июля 2018 09:00:00 В один из недавних выходных мы с семьей решили на денек выбраться в уже знакомый нам отель на горячих источниках в провинции Пханг-Нга, к северу от Пхукета. В этом отеле – Hotspring Beach Resort and Spa – мы до этого бывали уже дважды, и каждый раз отдых был очень приятным. Пожалуй, термальные источники – это идеальное место, куда можно без суеты съездить с Пхукета на выходные. Раньше мы предпочитали заказывать автобусные туры, чтобы никому не нужно было рулить, и все могли просто расслабиться в дороге, но в этот раз предпочли взять свою машину. По предыдущим поездкам мы знали и местечко, где можно сделать остановку по пути – храм Wat Suwan Kuha, также известный как «Храм обезьян». Там можно передохнуть, посмотреть на макак, погулять по храму в удовольствие. Сам храм находится в пещере, все помещение уставлено изваяниями Будды, а центральным элементом композиции является статья лежащего Будды на большой платформе. Если же пройти вглубь пещеры, то можно увидеть сталактиты и даже летучих мышей! Моя любимая часть поездки на материк – это момент, когда ты проезжаешь мост, соединяющий Пхукет и Пханг-Нга. Однажды туристический гид рассказал нам, что в этот момент нужно задержать дыхание и загадать желание. Традиция зародилась тогда, когда остров с материком соединял еще старый мост, но до сих пор многие семьи соблюдают этот обычай. Когда мы уже почти доехали до источников, на нашем маршруте внезапно появилась новая точка. Моя мама предложила остановиться у пляжа и провести пару минут там. Пляж оказался совершенно безлюдным: ни единой души и лишь песок под ногами. Поскольку сезон юго-западных муссонов уже вступил в свои права, на побережье то и дело обрушивались внушительные волны высотой до двух-трех метров. В этот момент я не удержалась от соблазна сделать несколько снимков. А уже через десять минут после возвращения назад в машину мы были в точке назначения. Поездка до Hotspring Beach Resort and Spa со всеми остановками заняла у нас полтора часа. Hotspring Beach Resort and Spа располагает просторной территорией, оформленной в виде тропического парка с бассейнами, воду в которые поставляют подземные источники. В двух горячих бассейнах температура воды составляет 40 градусов, в холодных – около 16 градусов. Горячие источники в провинции Пханг-Нга были впервые обнаружены около четырех десятилетий назад. Анализ показал, что вода богата кальцием, железом, хлоридом магния, соединениями азота, серы и других химических элементов. Считается, что ее состав обладает целебными свойствами и полезен для кожи. Кроме того, благодаря своей температуре в 40 градусов вода из источников помогает при усталости и напряжении мышц, да и само погружение в теплый бассейн – это очен приятное ощущение. Каждое из содержащихся в воде химических соединений и элементов обладает своим благотворным действием. К примеру, кальций полезен для костей, железо важно для транспортировки кислорода по кровеносной системе, а магний нужен мышечным тканями. Кроме того, посещение бассейна с целебной водой можно дополнить тайским массажем, ароматерапией и процедурами для лица. Мы провели в бассейнах Hotspring Beach Resort and Spа около часа, после чего отправились погулять по территории и пофотографировать. Атмосфера в этом месте очень умиротворенная, тихая и приятная. Этому способствуют, в частности, размеры комплекса, из-за которых здесь не бывает столпотворений туристов. После прогулки по отелю мы направились на пляж, где провели еще четверть часа, гуляя по берегу под шум волн рассматривая попадающиеся на песке ракушки. Когда мы вернулись в отель, с неба начал накрапывать дождь, так что мы быстро заняли столики в ресторане у бассейна и углубились в изучение меню. Выбор в итоге пал на традиционный тайские блюда, такие как кхао пад гай (жареный рис с курицей), сом там (салат из папайи) и пад тай (стир-фрай из лапши). В качестве напитка я решила взять свежий кокос, остальные же выбрали свои варианты по желанию. Блюда появились на столе весьма оперативно, и все без исключения оказались хороши. Обедали мы под серыми дождевыми облаками, но претензий к погоде не было. После ланча мы снова отправились в горячий бассейн, согрелись, а потом прямиком запрыгнули в холодный. Перепад температур неизбежно вызывает будоражащее покалывание по всему телу, которое не только приятно, но и полезно: контрастная вода помогает порам дышать и насыщать тело кислородом, а также очищает кожу. На обратном пути мы всей семьей поделились друг с другом ощущениями, и решили, что повторим поездку в Hotspring Beach Resort and Spa снова. Почему бы не насладиться приятными ощущениями и позитивной атмосферой еще раз? Информацию об источниках и отеле ищите на thehotspringbeach.com.