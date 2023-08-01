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Тело утонувшего на Сурине мужчины выбросило на берег волнами

На западном побережье Пхукета обнаружили тело 44-летнего уроженца Пхитсанулока, пропавшего в море во второй половине дня 30 июля. Местные жители нашли труп среди скал через двое суток после того, как мужчина исчез в волнах на пляже Сурин.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Августа 2023, 07:06 PM
На Пхукете обнаружили тело 44-летнего Тхавата Срираич, не справившегося с волнами 30 июля. Фото: Surin Lifeguards

На Пхукете обнаружили тело 44-летнего Тхавата Срираич, не справившегося с волнами 30 июля. Фото: Surin Lifeguards

На Пхукете обнаружили тело 44-летнего Тхавата Срираич, не справившегося с волнами 30 июля. Фото: Surin Lifeguards

На Пхукете обнаружили тело 44-летнего Тхавата Срираич, не справившегося с волнами 30 июля. Фото: Surin Lifeguards

На Пхукете обнаружили тело 44-летнего Тхавата Срираич, не справившегося с волнами 30 июля. Фото: Surin Lifeguards

На Пхукете обнаружили тело 44-летнего Тхавата Срираич, не справившегося с волнами 30 июля. Фото: Surin Lifeguards

На Пхукете обнаружили тело 44-летнего Тхавата Срираич, не справившегося с волнами 30 июля. Фото: Surin Lifeguards

На Пхукете обнаружили тело 44-летнего Тхавата Срираич, не справившегося с волнами 30 июля. Фото: Surin Lifeguards

Штаб поисковой операции получил сообщение об обнаружении тела 44-летнего Тхавата Срирачи около 14:00. В тот момент на Сурине продолжался третий день поисков мужчины, однако эффективность работы спасателей сильно ограничивали погодные условия. К поискам уже были привлечены флотские спасатели.

Тело было найдено на скалах фактически уже не на Сурине, а в начале мыса, находящегося между Сурином и Банг-Тао. Труп лежал на уровне высшей точки прилива, в 14:00 спасатели смогли добраться до него по скалам и вынести на носилках.

Тело отвезли в морг больницы Thalang Hospital. Родственники и близкие господина Срирачи опознали погибшего.

 

 

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