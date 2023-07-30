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Тело утонувшего на пляже Фридом иностранца нашли на берегу

Операция по поиску иностранца, не справившегося с волнами и течениями на пляже Фридом в середине дня 28 июля, завершилась утром 30 числа с печальным итогом. Труп вынесло волнами примерно в то же место, где мужчина из Сенегала купался со своим французским товарищем двумя днями ранее.

Новости Пхукета

30 Июля 2023, 11:39 AM
Спасатели нашли труп Шейкуны Ба утром 30 июля. На некоторых фото четко видны красные флаги, запрещающие купание. Фото: Kusoldharm Patong

Спасатели нашли труп Шейкуны Ба утром 30 июля. На некоторых фото четко видны красные флаги, запрещающие купание. Фото: Kusoldharm Patong

Спасатели нашли труп Шейкуны Ба утром 30 июля. На некоторых фото четко видны красные флаги, запрещающие купание. Фото: Kusoldharm Patong

Спасатели нашли труп Шейкуны Ба утром 30 июля. На некоторых фото четко видны красные флаги, запрещающие купание. Фото: Kusoldharm Patong

Спасатели нашли труп Шейкуны Ба утром 30 июля. На некоторых фото четко видны красные флаги, запрещающие купание. Фото: Kusoldharm Patong

Спасатели нашли труп Шейкуны Ба утром 30 июля. На некоторых фото четко видны красные флаги, запрещающие купание. Фото: Kusoldharm Patong

Поиски Шейкуны Ба проходили весь день 29 июля. На некоторых фото четко видны красные флаги и находящиеся в воде люди. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Поиски Шейкуны Ба проходили весь день 29 июля. На некоторых фото четко видны красные флаги и находящиеся в воде люди. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Поиски Шейкуны Ба проходили весь день 29 июля. На некоторых фото четко видны красные флаги и находящиеся в воде люди. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Поиски Шейкуны Ба проходили весь день 29 июля. На некоторых фото четко видны красные флаги и находящиеся в воде люди. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Труп 22-летнего сенегальца по имени Шейкуна Ба был обнаружен на пляже Фридом около 7:15 утра, когда спасатели начинали третий день поисковой операции. К тому моменту надежд на благополучный исход уже не оставалось.

Труп доставили в морг силами спасателей Kusoldharm Foundation и Rescue Team Volunteers Phuket. Штаб поисково-спасательной операции на Фридом-Бич был после этого свернут, подтвердил Bangkok Post мэр Карона Джадет Вачирасорн.

Основную роль в поисках сенегальца играла служба Kusoldharm, имеющая в составе опытных морских спасателей и подготовленных дайверов. Службу Rescue Team Volunteers Phuket вызывали на пляж и 28 июля, поскольку в составе этой команды есть иностранный волонтер, наличие которого значительно упрощает общение с иностранцами, когда спасателям нужна информация о том, что случилось.

Господин Ба находился в Таиланде по студенческой визе, однако официальные лица не уточнили, насколько долго. Последний въезд в Королевство он совершил 24 июня, пройдя паспортный контроль в Suvarnabhumi и получив стандартный 90-дневный штамп до 21 сентября. На пляже мужчина находился с другом, имеющим французское гражданство. Второму мужчине также 22 года.

 

 

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