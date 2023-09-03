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Тело пропавшего туриста вынесло волнами на Най-Янг

Полиция подтвердила обнаружение тела 18-летнего Дмитрия Рощи, пропавшего позавчера на пляже Най-Янг. Тело вынесло на берег волнами утром 3 сентября. Труп обнаружили рядом с красным флагом примерно в километре от того места, где Роща купался с друзьями во второй половине дня 1 сентября.

Новости Пхукета

3 Сентября 2023, 11:38 AM
Тело Дмитрия Рощи нашли на Най-Янге утром 3 сентября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело Дмитрия Рощи нашли на Най-Янге утром 3 сентября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело Дмитрия Рощи нашли на Най-Янге утром 3 сентября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело Дмитрия Рощи нашли на Най-Янге утром 3 сентября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело Дмитрия Рощи нашли на Най-Янге утром 3 сентября. Фото: Phuket Tourist Police

Тело Дмитрия Рощи нашли на Най-Янге утром 3 сентября. Фото: Phuket Tourist Police

Тело Дмитрия Рощи нашли на Най-Янге утром 3 сентября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело Дмитрия Рощи нашли на Най-Янге утром 3 сентября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело Дмитрия Рощи нашли на Най-Янге утром 3 сентября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело Дмитрия Рощи нашли на Най-Янге утром 3 сентября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете. Фото: Phuket Met

Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете. Фото: Phuket Met

Тело Рощи было обнаружено одним из работающих на Най-Янге пляжных спасателей. Найдя труп иностранца, мужчина оповестил полицейских, которые прибыли на место событий и подтвердили личность погибшего.

Труп был доставлен в морг больницы Vachira Phuket Hospital. Полиция отметила, что не обнаружила на теле Рощи никаких следов, которые указывали бы на насильственную смерть. Заключение медиков еще не готово, но по по всем признакам – молодой человек просто утонул.

Дмитрий Роща и его друзья купались на Най-Янге во второй половине дня 1 сентября, когда на острове уже действовало штормовое предупреждение. Оно остается в силе и сегодня. В 5:00 утра пхукетский офис Метеорологического департамента Таиланда (TMD) выпустил уведомление No. 8 (63/2023) о неблагоприятных погодных условиях.

Синоптики говорят о волнах высотой 2-3 метра на море (и более 3 метров в зонах штормов). Жителей Пхукета и еще пяти провинций на побережье Андаманского моря просят помнить о рисках, которые несет с собой непогода.

На Пхукете уже было зафиксировано несколько локальных наводнений, а также минимум по одному падению дерева на дорогу и обрушению высотных конструкций.

 

 

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