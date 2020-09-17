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Тело пропавшего мужчины найдено придавленным деревом в джунглях

Случайный прохожий обнаружил труп 70-летнего отставного полицейского, ушедшего из дома и пропавшего на прошлой неделе. Придавленный деревом труп был обнаружен на следующий день после того, как дочь мужчины обратилась в полицию с заявлением о его пропаже.

Таньялак Сакут

17 Сентября 2020, 09:49 AM
Тело пропавшего мужчины найдено придавленным деревом в джунглях. Фото: Полиция Патонга

Тело пропавшего мужчины найдено придавленным деревом в джунглях. Фото: Полиция Патонга

Лейтенант Понгсаторн Потхонг из полиции Патонга получил сообщение об обнаружении тела престарелого мужчины после полудня 15 сентября. На месте событий (в джунглях к северу от Патонга) полицейские и спасатели обнаружили труп, лежавший под упавшим деревом. Ноги погибшего были придавлены стволом, рядом находился мачете.

Погибший был опознан как 79-летний отставной полицейский Сери Пхупет. Как уточнил лейтенант Потхонг, заявление о его пропаже было подано в участок днем ранее. Обратившаяся в полицию дочь господину Пхупета подтвердила, что погибший – ее отец.

«Судя по всему, дерево упало на него, а освободиться он не смог. Впрочем, мы еще ждем официального заключения медиков о причине смерти», – указал лейтенант Потхонг.

Как отметил лейтенант Потхонг, в ходе изначального обращения в полицию женщина заявила, что ее отец ушел и не вернулся шесть дней назад. Офицер не уточнил, почему дочь господина Пхупета так долго не обращалась в участок с заявлением об исчезновении отца.



 

 

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