The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Тело погибшего на Пхукете спортсмена из Канады передано родственникам

Криминалисты передали тело погибшего 24 июля Мэттью Ричадсона его родственникам для погребения.

Шела Рива

8 Августа 2017 14:52:57

Фото: Mathew Richardson / Facebook
Фото: Mathew Richardson / Facebook

Шеф полиции Патонга Тассанай Ораригадет подтвердил The Phuket News, что тело погибшего 24 июля бойца муай-тай Мэттью Ричадсона было передано родственникам, однако дело о его смерти будет закрыто лишь после того, как полиция получит от экспертов результаты всех необходимых экспертиз. До этого момент смерть 27-летнего канадца не будет классифицирована как самоубийство.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, известный в экспатском сообществе боец муай-тай Мэттью Ричадсон был найден мертвым в ванной комнате съемного дома в Патонге. Ванная комната была закрыта изнутри, мужчина же лежал на полу с ремнем от сумки, обернутым вокруг шеи. Тело нашла подруга спортсмена, с которой он вместе снимал дом.

Полковник Тассанай Ораригадет распорядился провести тщательное расследование смерти иностранца и предостерег подчиненных от поспешной классификации произошедшего как суицида.

К настоящему моменту полиция уже получила заключение судмедэкспертов, основанное на осмотре тела. Специалисты подтвердили, что мужчина погиб в следствие удушения. Никаких признаков борьбы ни на теле, ни в доме иностранца обнаружено не было. Сейчас полиция ждет более детального отчета судмедэкспертов.

«Мы еще не получили результаты анализа крови и тканей, проведение которых обычно занимает несколько месяцев. Дело пока не закрыто. Нам нужно дождаться результатов анализов», – подтвердил полковник Тассанай корреспонденту The Phuket News во вторник, 8 июля.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Куда обращаться при укусе змеи?

Куда обращаться при укусе змеи?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.