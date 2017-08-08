Тело погибшего на Пхукете спортсмена из Канады передано родственникам

Криминалисты передали тело погибшего 24 июля Мэттью Ричадсона его родственникам для погребения.

8 Августа 2017 14:52:57

Фото: Mathew Richardson / Facebook

Шеф полиции Патонга Тассанай Ораригадет подтвердил The Phuket News, что тело погибшего 24 июля бойца муай-тай Мэттью Ричадсона было передано родственникам, однако дело о его смерти будет закрыто лишь после того, как полиция получит от экспертов результаты всех необходимых экспертиз. До этого момент смерть 27-летнего канадца не будет классифицирована как самоубийство.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, известный в экспатском сообществе боец муай-тай Мэттью Ричадсон был найден мертвым в ванной комнате съемного дома в Патонге. Ванная комната была закрыта изнутри, мужчина же лежал на полу с ремнем от сумки, обернутым вокруг шеи. Тело нашла подруга спортсмена, с которой он вместе снимал дом.

Полковник Тассанай Ораригадет распорядился провести тщательное расследование смерти иностранца и предостерег подчиненных от поспешной классификации произошедшего как суицида.

К настоящему моменту полиция уже получила заключение судмедэкспертов, основанное на осмотре тела. Специалисты подтвердили, что мужчина погиб в следствие удушения. Никаких признаков борьбы ни на теле, ни в доме иностранца обнаружено не было. Сейчас полиция ждет более детального отчета судмедэкспертов.

«Мы еще не получили результаты анализа крови и тканей, проведение которых обычно занимает несколько месяцев. Дело пока не закрыто. Нам нужно дождаться результатов анализов», – подтвердил полковник Тассанай корреспонденту The Phuket News во вторник, 8 июля.