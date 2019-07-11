Тело иностранца нашли в море у пляжа Карон

Полиция Пхукета продолжает попытки установить личность мужчины, труп которого был найден вчера вечером в море у западного побережья острова.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Июля 2019, 01:14 PM

Фото: Phi Phi Na Krab

Сообщение об обнаружении трупа иностранца у западного побережья Пхукета поступило в полицию Карона около 18:15 вечера среды, 10 июня. Тело был обнаружено лодочником примерно в 500 м от побережья.

Как пояснили в туристической полиции, погибший – мужчина европейской внешности. В момент обнаружения он был одет в черную майку и спортивные шорты, на ногах мужчины были кроссовки. Документов у иностранца обнаружено не было, следов насильственной смерти полицейские не заметили.

Тело доставили в морг больницы Vachira Hospital в Пхукет-Тауне. В полиции полагают, что он мог потерять сознание в воде из-за проблем со здоровьем или погибнуть во время купания в нетрезвом виде. Медицинского заключения полицейские пока не получили.