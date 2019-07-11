Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Тело иностранца нашли в море у пляжа Карон

Полиция Пхукета продолжает попытки установить личность мужчины, труп которого был найден вчера вечером в море у западного побережья острова.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Июля 2019, 01:14 PM
Фото: Phi Phi Na Krab

Фото: Phi Phi Na Krab

Сообщение об обнаружении трупа иностранца у западного побережья Пхукета поступило в полицию Карона около 18:15 вечера среды, 10 июня. Тело был обнаружено лодочником примерно в 500 м от побережья.

Как пояснили в туристической полиции, погибший – мужчина европейской внешности. В момент обнаружения он был одет в черную майку и спортивные шорты, на ногах мужчины были кроссовки. Документов у иностранца обнаружено не было, следов насильственной смерти полицейские не заметили.

Тело доставили в морг больницы Vachira Hospital в Пхукет-Тауне. В полиции полагают, что он мог потерять сознание в воде из-за проблем со здоровьем или погибнуть во время купания в нетрезвом виде. Медицинского заключения полицейские пока не получили.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Найтон останется без электричества в ближайшую пятницу
Офис Минздрава проверит сообщение о заражении паразитами через пад тай на Пхукете
Маан Самран пообещал временных спасателей на Сурине с понедельника
Глава нацпарка в заливе Пханг-Нга напомнил о штрафах за выброс мусора в море
Движение на севере Пхукета и в Пханг-Нга ограничат из-за проведения триатлона 13 июля
Часть Раваи останется без электричества 10 июля
Премьер-министр понаблюдал за учениями IDMEx 2019 на Пхукете
Тинейджер разбился на мотоцикле на мосту Тхепсрисин
Тоннель у поворота на аэропорт готов на 87%
Премьер-министр открыл тоннель в Чалонге
18 офицеров пхукетской полиции переведут на новые места службы 1 августа
Участок Wiset Rd. у кольца Чалонга останется без электричества 9 июля
Часть Чернг-Талей останется без водоснабжения 8 июня
Маан Самран пообещал найти временных спасателей для Сурина
Утечка аммиака произошла в Раваи

 

Laguna Property
MontAzure
Thai Residential

 