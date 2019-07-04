Тело иностранца нашли у побережья Ао-Йона

Полиция Пхукета пытается установить личность иностранца, тело которого было найдено в бухте Йон (Ао-Йон) в первой половине дня 4 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Июля 2019, 05:38 PM

Фото: Полиция Вичита

Полиция Вичита получила сообщение об обнаружении трупа в заливе Йон около 11:20 четверга, 4 июля. Прибывшие на место событий полицейские обнаружили тело мужчины европейской наружности примерно 40 лет. К моменту приезда полиции труп уже достали из воды. После осмотра полицейскими он был доставлен в морг больницы Vachira Hospital Phuket.

Полиция полагает, что мужчина, вероятно, утонул. Однако окончательное заключение медиков еще неизвестно, равно как не выяснены и обстоятельства, при которым иностранец могу погибнуть. Согласно предварительной оценке врачей, смерть наступила примерно за восемь часов до обнаружения тела.

Погибший был одет лишь в синие шорты с логотипом Flyhawk, документов при себе у него не было. Из особых примет полиция упомянула татуировку в виде символа инь-янь на спине погибшего. Татуировка нанесены в районе правого плеча. На левом запястье мужчины был повязан красно-синий веревочный браслет, похожий на те, которые обычно повязывают при посещении буддистских храмов.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией о личности погибшего, связаться с ними по телефону 1155 (туристическая полиция).