Тело 47-го погибшего пассажира «Феникса» попытаются поднять со дна сегодня

Сегодня, 12 июля, около 6:00 утра тайские военные дайверы и их китайских коллеги отправились к месту гибели туристического судна Phoenix («Феникс»), чтобы попытаться достать тело туриста, придавленного корпусом затонувшей лодки.

12 Июля 2018 12:09:27

Фото: ВМФ Таиланда

Первые две команды дайверов планируют исследовать затонувшее судно и «откачать» песок из-под его корпуса. Каждая команда специалистов проведет под водой 20 минут. Затем должна совершить погружение группа китайских специалистов, которая попробует извлечь тело из-под корпуса «Феникса». В случае успеха, тело доставят в один из моргов Пхукета военным кораблем.

Напомним, накануне официальные лица объявили об обнаружении тел всех 47 погибших: 46 из них уже доставлены на берег (некоторые уже кремированы), последнее тело по-прежнему находится на 40-метровой глубине.