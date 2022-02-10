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Телеведущую из Германии избили и ограбили на пляже Натай

Полиция Пхукета совместно с полицией провинции Пханг-Нга расследует нападение на Кати Хуммельс телеведущую и жену немецкого футболиста Матса Хуммельса, которую избили и ограбили на пляже Натай в тамбоне Кхок-Клой.

Новости Пхукета

10 Февраля 2022, 05:57 PM
Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Полиция Пхукета подключилась к расследованию 9 февраля, после того как тайское онлайн-издание Daily News Online вышло с заголовком «Шок! Жену Хуммельса ограбили на Пхукете». В заметке указывалось, что на женщину напали и отобрали у нее мобильный телефон. Отдельно в тайской прессе указывалась модель устройства – iPhone 12 Pro Max.

Полиция Пхукета провела проверку и установила, что ни в один из участков сообщения о нападении и ограблении на поступало. Затем было выяснено, что инцидент произошел в соседней провинции, на что пхукетские правоохранители ответили заявлением о том, что «Пхукет всегда безопасен для людей и туристов».

Как пояснил подполковник Парусак Масмалай из полиции Кхок-Клоя, ограбление жены немецкого футболиста произошло около 21:00 субботы, 5 февраля. Неизвестный мужчина напал на туристку на пляже Натай примерно в 800 м от отеля Aleenta Resort, где она остановилась.

Грабитель нанес женщине несколько ударов, после которых она упала на песок. Госпожа Хуммельс закричала, что денег у нее нет. Тогда злоумышленник схватил ее мобильный телефон и скрылся. В результате нападения женщина получила несколько синяков, серьезных травм грабитель ей не нанес.

Госпожа Хуммельс не смогла описать нападавшего, поскольку было уже темно. Также она изъявила желание «просто улететь из страны своим рейсом через Дубай, который отправлялся в 00:10». Представлять свои интересы в деле о нападении немка оставила переводчика.

Госпожа Хуммельс прибыла в Таиланд для участия в съемках шоу Battle of the Reality Stars (в роли ведущей). Произошедшие с ней события она описала как «ночной кошмар».

 

 

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