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Техники не нашли неполадок в вышках оповещения о цунами после ложной тревоги

Специалисты проверили три пхукетских вышки оповещения о цунами, которые перепугали жителей побережья ложной тревогой утром 27 апреля. Никаких неисправностей найдено не было. При этом центральный офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) сообщил, что сбой произошел не только на Пхукете, но и еще в 13 провинциях, включая те, которые даже не имеют выхода к морю. В них вышки служат для предупреждения об иных стихийных бедствиях.

Новости Пхукета

28 Апреля 2023, 11:39 AM
Проверка вышек предупреждения о цунами вечером 27 апреля. Фото: PR Phuket

Проверка вышек предупреждения о цунами вечером 27 апреля. Фото: PR Phuket

Проверка вышек предупреждения о цунами вечером 27 апреля. Фото: PR Phuket

Проверка вышек предупреждения о цунами вечером 27 апреля. Фото: PR Phuket

Проверка вышек предупреждения о цунами вечером 27 апреля. Фото: PR Phuket

Проверка вышек предупреждения о цунами вечером 27 апреля. Фото: PR Phuket

Проверка вышек предупреждения о цунами вечером 27 апреля. Фото: PR Phuket

Проверка вышек предупреждения о цунами вечером 27 апреля. Фото: PR Phuket

На Пхукете ложной тревогой отметились три вышки, сообщил PP-служба провинции Пхукет: вышка WH07 у полицейского участка в Камале, вышка WH10 в северной части пляжа Банг-Тао и вышка WH15 на пляже Ката-Ной. Все они были проверены вечером 27 апреля.

Непосредственно техническую инспекцию проводили сотрудники компании Raydant International Co Ltd, которую DDPM нанял в качестве подрядчика для поддержания работоспособности вышек. Представители DDPM тоже присутствовали, включая главу ведомства по 18 региону Чаовалита Нитхарата.

Предварительный вердикт официальных лиц – тревога прозвучала в 3:43 утра «по неизвестным причинам», а «никаких ненормальностей в работе технических устройств выявлено не было».

Выяснение причин сбоя продолжается, при этом центральный офис DDPM уже подтвердил, что он был общенациональным и затронул 25 вышек предупреждения о стихийных бедствиях в 14 провинциях. Ложная тревога была объявлена «в районе 3:30 утра», то есть во всех случаях примерно совпала с землетрясением у Суматры.

Сирена включилась в самых провинциях – от Пхукета и Чонбури до Чианг-Рая и Нонг-Буа-Лампху. Две последние удалены от морей минимум на 400 км.

Центральный офис DDPM подтвердил, что тревога была ложной, ни одно из ведомств не отдавало распоряжения о запуске сирен. При этом технических неисправностей в системах самих вышек также выявлено не было. Официальные лица приносят гражданам извинения за ложную тревогу и просят не паниковать, а сами продолжают выяснять причины сбоя.

 

 

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