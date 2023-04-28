Техники не нашли неполадок в вышках оповещения о цунами после ложной тревоги

На Пхукете ложной тревогой отметились три вышки, сообщил PP-служба провинции Пхукет: вышка WH07 у полицейского участка в Камале, вышка WH10 в северной части пляжа Банг-Тао и вышка WH15 на пляже Ката-Ной. Все они были проверены вечером 27 апреля.
Непосредственно техническую инспекцию проводили сотрудники компании Raydant International Co Ltd, которую DDPM нанял в качестве подрядчика для поддержания работоспособности вышек. Представители DDPM тоже присутствовали, включая главу ведомства по 18 региону Чаовалита Нитхарата.
Предварительный вердикт официальных лиц – тревога прозвучала в 3:43 утра «по неизвестным причинам», а «никаких ненормальностей в работе технических устройств выявлено не было».
Выяснение причин сбоя продолжается, при этом центральный офис DDPM уже подтвердил, что он был общенациональным и затронул 25 вышек предупреждения о стихийных бедствиях в 14 провинциях. Ложная тревога была объявлена «в районе 3:30 утра», то есть во всех случаях примерно совпала с землетрясением у Суматры.
Сирена включилась в самых провинциях – от Пхукета и Чонбури до Чианг-Рая и Нонг-Буа-Лампху. Две последние удалены от морей минимум на 400 км.
Центральный офис DDPM подтвердил, что тревога была ложной, ни одно из ведомств не отдавало распоряжения о запуске сирен. При этом технических неисправностей в системах самих вышек также выявлено не было. Официальные лица приносят гражданам извинения за ложную тревогу и просят не паниковать, а сами продолжают выяснять причины сбоя.