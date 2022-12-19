ТЦ Jungceylon открылся в Патонге после реновации

Два года пандемии были тяжелым испытанием для пхукетского бизнеса, поскольку глобальные и локальные локдауны оставили Пхукет без зарубежных туристов, а местных жителей без средств на то, чтобы посещать местные магазины, рестораны и другие заведения, даже если они были открыты. Торгово-развлекательный центр Jungceylon в Патонге, к которому многие привыкли как к неизменному элементу городской жизни, тоже закрылся, минимум часть тяжелых месяцев COVID-19 он потратил не на томительное ожидание возможности вернуться к работе, а на масштабную реновацию.

Новости Пхукета

Туристическая полиция в ее велосипедной ипостаси в Jungceylon. в Jungceylon. Фото: Jungceylon / Facebook

Большинство арендаторов площадей в Jungceylon приостановили бизнес в апреле 2020 года и начали постепенно возвращаться к работе параллельно нормализации общей ситуации. Сам торгово-развлекательный центр при этом выполнял общественную миссию, став площадкой для проведения кампании по вакцинации в Патонге.

В мае 2022 года руководство Jungceylon подтвердило, что комплекс планирует полностью вернуться к работе к Рождеству, а предшествующие празднику семь месяцев посвятит реновации. Новость была позитивно встречена публикой. Кого-то воодушевила вера Jungeylon в то, что сезон 2022-2023 уже будет нормальным, а кто-то порадовался именно затеянному в ТРЦ ремонту, особенно с учетом того, что комплексу имело смысла не только освежить внешний вид, но и заняться решением более серьезных проблем, таких как состояние подземных этажей. Комплекс сам по себе не новый, даже у многих «старичков» из экспатского сообщества Пхукета не всегда получается вспомнить, как было без него.

В пятницу, 16 декабря, одновременно с началом карнавала в Патонге, знаменующего открытие высокого сезона, Jungceylon принял первых посетителей.

Генеральный директор Phuket Square Co. Ltd., компании-оператора Jungceylon, Правит Джаньяситтикун подтвердил, что реновация была проведена во всех комплексе, площадь которого составляет порядка 200 тыс. кв. м. Были обновлены интерьеры, а также реализована новая концепция зонирования.

«Этим обновлением мы трансформируем Jungceylon в оазис шопинга в Патонге», – заявил господин Даньяситтикун, подчеркнув, что акцент был сделан на создание для гостей «расслабляющего, комфортабельного и освежающего окружения для шопинга».

Самые крупные из арендаторов, такие как кинотеатр SF Cinema, Robinson и Big C Hypermarket, остались в Jungceylon, причем последний не прекращал работу в пандемию. Вернулись и многие другие бизнесы, к которым жители и регулярные гости Пхукета привыкли как к неотъемлемым спутникам бренда Jungceylon. При этом даже обновленный торговый центр ощущается всвоим и «домашним», в сравнении с разросшимся до колоссальных размеров Central, как-то странно изменившейся HomePro Village в Чалонге, «слишком новыми» Porto de Phuket и Robinson, перебрендированным Tesco Lotus, из которого ушел Tesco и это оказалось очень четко заметно.

По итогам первой фазы реновации, завершенной 16 декабря, посетителям были представлены три зоны, хотя на сайте Jungceylon упомянуты четыре (мы поставили четвертую в список последней).

Botanica Zone

Центральная зона-оранжерея в современном стиле с арт-объектами, выступающая связкой между другими зонами и оформленная в теме «цветущего сада». Здесь располагаются кафе, магазины и упомянутые выше якорные объекты, такие как Big C и Robinson, боулинг от SF, детские клубы в количестве двух штук. Список арендаторов по пресс-релизу Jungceylon:

1 этаж: Robinson, Big C, Coach, Jaspal, CPS, CC DOUBLE O, Playboy, New Era, Under Armour, Charles & Keith, Annebra, Levi’s, Hollywood Studio Store, Lee Cooper, Rip Curl, 71 Export, Ikon, Havaianas, Fitflop, Shoebar, Crocs, Bata, Top Charoen Optical, KT Optic, Samsonite, Moshi Moshi, The Coffee Club, Swensen’s, Eye Love It, Sunshine Service, Watsons и Boots;

2 этаж: Robinson и Big C;

3 этаж: SF Cinema, Banana IT, Kidzooona, Froggy’s Fun Park, True, Samsung, TTB и AIS.

Jungle Zone

Джунгли находятся у выхода главного выхода, ведущего на улицу Patong Sai 2 Rd. Зона создана как «приветственное фойе» и призвано погружать гостей в атмосферу торгово-развлекательного центра в тропическом курортном стиле.

Магазины и кафе по пресс-релизу: X=Act, Volcom, Jelly Dreams, Viera by Regazze, Jelly Bunny, Misty Mynx, LYN, American Eagle Outfitters, Rip Curl, AIIZ, VNC, Shoe Bar, Botanique, Sunshine Service, Eye Center, Havaianas, Lee Cooper, Studio7, Naraya, The Coffee Club, Burger King, Swensen’s и Starbucks. В ближайшее время открыться должны K Bank, BAY, SCB и BBL.

Кроме ресторанной секции, вернее двух – Love Eat и Food Bazaar – здесь же располагается и центр Thairapy, где ждут поклонников тайского массажа, тайских спа-процедур и прочей «тайрапии», а заодно и тех, кто банально утомился во время шопинга. Там же можно купить продукцию для красоты и здоровья и просто сувениры.

Bay Zone

Многофункциональная зона опен-эйр в центре торгового комплекса с ресторанами и кафе, включая Shabushi, McDonald’s и KFC. Здесь же находятся точки обслуживания туристов и владельцев Privilege Card или желающих присоединиться к числу таковых.

Центральным элементом оформления является 20-метровая, то есть в натуральную величину, китайская джонка, совмещенная с подиумом для модных показов и всевозможных шоу.

Вторая достопримечательность – музыкальный фонтан. Менеджмент Jungceylon приглашает оценить его в 19:00 вечера и, если очень понравилось, еще раз в 21:00. Назначать друг другу встречи тоже можно у фонтана. А где еще?

Garden Zone

Сад не входит в список зон, которые были презентованы с окончанием первой фазы реновации, в пресс-релизе он не присутствует, но на сайте Jungceylon указан наряду с остальными.

Садовую зону называют местом демонстрации местной культуры. Стиль оформления – колониальный сино-португез, в котором застроен исторический центр Пхукет-Тауна. Секция украшена арт-объектами и местной флорой, в центре находится газебо. Место предназначено, чтобы гости могли передохнуться за чашечкой или бокалом чего-нить прохладительного или наоборот.

Как и положено, в связи с открытием были объявлены разные акции. Включая скидки до 50% по Tourist Privilege Card. В честь Рождества и Нового года гостей с детьми ждут «Сокровища Санты». Анонсированы призы, подарки и другие маркетинговые инициативы, которые могут быть кстати покупателям.

Полностью реновация Jungceylon должна занять еще год и завершиться к следующему декабрю. В частности, в рамках второй фазы апгрейда планируется обновление фасада и вообще всего экстерьера Jungceylon.

Ну и наконец, часы работы комплекса после возвращения из отпуска и реновации: