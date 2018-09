ТЦ Central Phuket откроют 10 сентября Группа Central Pattana Plc (CPN) озвучила дату открытия торгово-развлекательного центра Central Phuket. Новости Пхукета 15 Августа 2018 17:40:58 Гранд-открытие торгово-развлекательного комплекса Central Phuket на пересечении Bypass Rd. и Wichit Songkhram Rd. состоится 10 сентября этого года. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе CPN, который группа распространила сегодня, 15 августа. Комплекс Central Phuket будет состоять из старого здания Central Festival и нового комплекса, возведенного через дорогу от него и соединенного с ним пешеходным мостом. Вместе они будут составлять Central Phuket. Согласно пресс-релизу CPN, новый центр будет предлагать «опыт мирового класса в соответствии с концепцией World Comes to Play», одновременно предлагая шопинг премиального уровня и развлечения для туристов и жителей острова. В компании полагают, что появление такого проекта на Пхукете позволит провинции приблизиться к пляжным курортам уровня топовых направлений Европы и США. Как пояснила заместитель гендиректора Central Pattana Plc Валлай Чиратхиват, комплекс Central Phuket будет образцом совершенства в трех аспектах: как проект мирового класса (флагманский торговый центр группы в Таиланде); как опыт мирового класса (ответ на запрос нового поколения путешественников); как достопримечательности мирового класса (полный набор развлечений на любой вкус). По словам госпожи Чиратхиват, появление на Пхукете подобного проекта позволит острову выйти на уровень топовых пляжных курортов мира, таких как французская Ривьера, Майами и Гавайи в США. «Central Phuket позволяет нам подчеркнут свой статус глобального игрока, а также соответствует концепции развития Пхукета до уровня всеобъемлющего туристического направления мирового уровня», – заявила госпожа Чиратхиват. «Комплекс состоит из двух зданий. В здании Floresta акцент делается на туристах и покупателях, предпочитающих люксовый образ жизни, ценящих товары ведущих брендов и любящих посещать достопримечательности мирового уровня. Здание Festival нацелено на семейных покупателей, которые регулярно посещают торговый центр, чтобы сделать покупки, поесть или посмотреть кино. Также мы планируем открытие конференц-центра для проведения международных и местных событий и отеля», – отметила Валлай Чиратхиват. Как указывается в пресс-релизе CPN, инвестиции в проект составили 20 млрд бат. Общая площадь территории – 111 рай земли, площадь застройки наземного уровня – 400 кв. м. Таким образом Central Phuket станет крупнейшим центром по объему розничных площадей не только на Пхукете, но и во всем южном Таиланде. В качестве целевой аудитории CPN видит местных жителей, самостоятельных путешественников и туристов, прибывающих на Пхукет организованными группами. «Мы верим, что наши знания и многолетний опыт в строительстве торговых центров и отелей на Пхукете позволят сделать Central Phuket мега-проектом, который поддержит скачок в развитии пхукетской экономики, создаст новые рабочие мета и источники дохода, окажет полноценную поддержку туристической отрасли», – заявила госпожа Чиратхиват. «Посетите Пхукет и вам, возможно, больше не придется ездить на шопинг в Бангкок или за границу», – добавила она. Говоря о проекте, операционный директор Central Pattana Пакорн Партанапат отметил, что открытие Cenral Phuket – это ответ на запрос путешественников нового поколения, «имеющих собственный уникальный образ путешествий с акцентом на получение нового опыта». «Нам нужно отвечать на запросы люксового туризма, обеспечивая путешественникам приключения, развлечения и различные занятия, при этом сохраняя нотки местного быта», – добавил он. Ключевыми элементами развлекательной инфраструктуры Central Phuket будут 3D-приключение Tribhum, крытый рынок в тайском стиле Tales of Thailand, океанариум нового формата Aquaria (он откроется в январе). На открытии 10 сентября гостей ждет специальная программа с живым панорамным театрализованным шоу Star Catcher от канадской студии Creativia, а также «международное уличное шоу», включающее шоу воздушных шаров из Японии, шоу мыльных пузырей из Италии, тайское представление с участием звезд национального уровня. Кроме того, с 10 по 16 сентября в комплексе можно будет увидеть световое шоу Sealumination. В перспективе планируется арт-инсталляция World Play Photo Landmark для фотографирования и чекинов, а на Новый год комплекс готовит отдельную праздничную программу мирового уровня. Кроме того, Central Phuket объединил усилия с ресторанами-партнерами, что предложить гостям эксплюзивное пхукетское меню в рамках проекта Dining Exclusively Only At Central Phuket.