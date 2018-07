ТЦ Central Patong планируется открыть к новому году Торговый комплекс под рабочим названием Central Patong планируется открыть в Патонге к концу этого года, сообщил The Phuket News и «Новостям Пхукета» осведомленный о ходе проекта источник. Новости Пхукета 4 Июля 2018 13:09:13 О том, что Central Group планирует открытие торгового центра в Патонге, стало известно 3 июля, когда PR-служба администрации провинции Пхукет опубликовала кадры с прошедшей за несколько дней до этого церемонии «закладки первого камня» на месте строительства. При этом местом строительства оказалась площадка, находящаяся через дорогу от главного входа в ТЦ Jungceylon (см. карту). Официальные лица опубликовали лишь фото с указанием имен и должностей ряда ключевых участников церемонии, однако никаких подробностей не сообщили (кроме указания на название проекта – Central Patong). На официальных сайтах Central Group и ее подразделений информации о новом торговом комплексе также нет, однако знакомый с ситуацией источник подтвердил The Phuket News, что компания стремится открыть торговый комплекс в Патонге к новогодним праздникам и, соотвественно, пику туристического сезона. В церемонии «закладки первого камня» приняли участие члены основавшей Central Group семьи Мукда Чиратхиват Уаваттанакун и Раттана Чиратхиват Норапатлоп; операционный директор Central Department Store Ltd Пияпонг Таньясрисанг (также указанный как глава Central Pattana Croup, девелоперского подразделения Central Group); бранч-менеджер Central Patong на время строительства Сучарт Чаямонгкон и помощник управляющего директора Central Patong Варуни Чынйен (все должности приведены в так, как они указаны в публикации PR-службы пхукетской администрации). От лица местных властей в церемонии участвовали глава округа Кату Сомпрат Прабсонгкрам и высокопоставленные сотрудники полиции. Как указывалось выше, Central Group пока не раскрыла никаких подробностей проекта, реализуемого в Патонге. Единственный раз его упомянул в марте исполнительный председатель и генеральный директор Central Group Тот Чиратхиват, когда озвучивал список объектов, планирующихся к открытию в этом году. Источник The Phuket News отметил, что Central Group «приняла управление» строительными работами на площадке напротив Jugceylon в начале июня (перестройка этого участка началась задолго до этого). О том, в какую сумму может обойтись компании проект, источник рассказать не смог. Ранее Central Group отмечала, что в 2018 году объем ее инвестиционной программы составит 47,5 млрд бат (+27,8% год к году), однако речь шла о проектах не только в Таиланде, но и за рубежом. В мартовском пресс-релизе Central Group упоминалось открытие Central Phuket 2 + Triphum Attraction в третьем квартале и Zen Patong, Phuket в четвертом квартале этого года «В общей сложности 459 новых магазинов будут открыты в Таиланде и Вьетнаме в течение этого года», – сообщала в марте Central Group. Согласно информации, размещенной на официальном сайте группы, в 2017 году она располагала 4,97 тыс. магазинов в 38 провинциях страны. К 2020 году компания планировала расширить свое присутствие до 52 провинций, а количество магазинов довести до 7,51 тыс. Параллельно с работами в Патонге Central Group продолжает строительство мега-комплекса Central Phuket на участке площадью в 111 рай на Vichit Songkram Rd. в Вичите. После сдачи в эксплуатацию комплекс должен стать самым большим в южном Таиланде по объему доступных для аренды коммерческих площадей (185 тыс. кв. м). В комплексе должны разместиться более 700 магазинов, включая Central Food Hall, Tops market, Power Buy, SuperSports, B2S и OfficeMate. Также в Central Phuket расположатся кинотеатр SFX Cinema и океанариум Aquaria.