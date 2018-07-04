The Phuket News
FIFA WORLD CUP 2018
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

ТЦ Central Patong планируется открыть к новому году

Торговый комплекс под рабочим названием Central Patong планируется открыть в Патонге к концу этого года, сообщил The Phuket News и «Новостям Пхукета» осведомленный о ходе проекта источник.

Новости Пхукета

4 Июля 2018 13:09:13

О том, что Central Group планирует открытие торгового центра в Патонге, стало известно 3 июля, когда PR-служба администрации провинции Пхукет опубликовала кадры с прошедшей за несколько дней до этого церемонии «закладки первого камня» на месте строительства. При этом местом строительства оказалась площадка, находящаяся через дорогу от главного входа в ТЦ Jungceylon (см. карту).

Официальные лица опубликовали лишь фото с указанием имен и должностей ряда ключевых участников церемонии, однако никаких подробностей не сообщили (кроме указания на название проекта – Central Patong). На официальных сайтах Central Group и ее подразделений информации о новом торговом комплексе также нет, однако знакомый с ситуацией источник подтвердил The Phuket News, что компания стремится открыть торговый комплекс в Патонге к новогодним праздникам и, соотвественно, пику туристического сезона.

В церемонии «закладки первого камня» приняли участие члены основавшей Central Group семьи Мукда Чиратхиват Уаваттанакун и Раттана Чиратхиват Норапатлоп; операционный директор Central Department Store Ltd Пияпонг Таньясрисанг (также указанный как глава Central Pattana Croup, девелоперского подразделения Central Group); бранч-менеджер Central Patong на время строительства Сучарт Чаямонгкон и помощник управляющего директора Central Patong Варуни Чынйен (все должности приведены в так, как они указаны в публикации PR-службы пхукетской администрации).

От лица местных властей в церемонии участвовали глава округа Кату Сомпрат Прабсонгкрам и высокопоставленные сотрудники полиции.

Как указывалось выше, Central Group пока не раскрыла никаких подробностей проекта, реализуемого в Патонге. Единственный раз его упомянул в марте исполнительный председатель и генеральный директор Central Group Тот Чиратхиват, когда озвучивал список объектов, планирующихся к открытию в этом году.

Источник The Phuket News отметил, что Central Group «приняла управление» строительными работами на площадке напротив Jugceylon в начале июня (перестройка этого участка началась задолго до этого). О том, в какую сумму может обойтись компании проект, источник рассказать не смог.

Ранее Central Group отмечала, что в 2018 году объем ее инвестиционной программы составит 47,5 млрд бат (+27,8% год к году), однако речь шла о проектах не только в Таиланде, но и за рубежом. В мартовском пресс-релизе Central Group упоминалось открытие Central Phuket 2 + Triphum Attraction в третьем квартале и Zen Patong, Phuket в четвертом квартале этого года

«В общей сложности 459 новых магазинов будут открыты в Таиланде и Вьетнаме в течение этого года», – сообщала в марте Central Group.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте группы, в 2017 году она располагала 4,97 тыс. магазинов в 38 провинциях страны. К 2020 году компания планировала расширить свое присутствие до 52 провинций, а количество магазинов довести до 7,51 тыс.

Параллельно с работами в Патонге Central Group продолжает строительство мега-комплекса Central Phuket на участке площадью в 111 рай на Vichit Songkram Rd. в Вичите. После сдачи в эксплуатацию комплекс должен стать самым большим в южном Таиланде по объему доступных для аренды коммерческих площадей (185 тыс. кв. м). В комплексе должны разместиться более 700 магазинов, включая Central Food Hall, Tops market, Power Buy, SuperSports, B2S и OfficeMate. Также в Central Phuket расположатся кинотеатр SFX Cinema и океанариум Aquaria.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Новые банкноты номиналами в 500 и 1000 бат запустят в обращение 28 июля
Новые банкноты номиналами в 500 и 1000 бат запустят в обращение 28 июля
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Следите за Чемпионатом мира вместе с «Новостями Пхукета»
Следите за Чемпионатом мира вместе с «Новостями Пхукета»
Классика с нюансом: Новый шеф-повар и его блюда дня в Marriott на Най-Янге
Классика с нюансом: Новый шеф-повар и его блюда дня в Marriott на Най-Янге
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.