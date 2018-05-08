The Phuket News
CLASSIFIEDS ONLY THB 2,500 + VAT FOR 3 LANGUAGES
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Тайское консульство в Пенанге ужесточает правила выдачи виз

Генеральное консульство Королевства Таиланд в Пенанге (Малайзия) сообщило об изменении требований к документам на получение тайских виз и ограничении числа обрабатываемых заявок в день.

Новости Пхукета

8 Мая 2018 14:07:13

Фото: Royal Thai Consulate-General, Penang
Фото: Royal Thai Consulate-General, Penang

Оповещение об изменении стандартов работы было сегодня (8 мая) опубликовано на странице генерального консульства в Facebook. Документ озаглавлен следующим образом: «Объявление. Визовые вопросы». 

В документе указывается, что обновленные требования вступают в силу с 14 мая 2018 года (при этом некоторые из требований новыми не являются).  «Новости Пхукета» приводят полный текст объявления.

1. Число обрабатываемых заявлений на выдачу виз будет ограничено 100 заявлениями в день (время подачи заявок и выдачи паспортов с визами останется прежним).

2. Бланки заявлений должны быть заполнены соответствующим образом и подписаны заявителем. К заявлению должно прилагаться фото заявителя.

3. Заявители должны иметь базовый набор требуемых документов:

  • Ксерокопию паспорта (включая копию страницы со штампом о пересечении границы Малайзии).
  • Подтверждение бронирования жилья в Таиланде (распечатка документа о брониронии из отеля или контракт на аренду жилья).
  • Информация, касающаяся совершаемого путешествия (бронь билета на самолет из Таиланда).

4. К рассмотрению принимаются только документы на английском и тайском языках.

5. В документах, подтверждающие наличие необходимых финансовых средств, суммы должны быть указаны в тайских батах, малайзийских ринггитах, долларах США или евро (в других случаях должна быть указана сумма после конвертации в нужные валюты и обменный курс).

Также в консульском оповещении напоминается, что лица, не имеющие полного комплекта документов, в здание генконсульства не допускаются. Если же такому лицу удастся попасть внутрь, то заявитель будет выдворен из здания и сможет заново подать на визу лишь на следующий день.

Подача фальшивых документов карается занесением в черный список на срок в один год. Оверстей (превышение разрешенного срока пребывания в Таиланде) с высокой вероятностью ведет к отказу в выдаче визы.

На сайте посольства Таиланда в Куала-Лумпуре никаких подобных объявлений пока не публиковалось.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На Симиланах запретят туры с ночевкой
На Симиланах запретят туры с ночевкой
Тайский трикстер Сри Тханончай
Тайский трикстер Сри Тханончай
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.