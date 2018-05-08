Тайское консульство в Пенанге ужесточает правила выдачи виз

Генеральное консульство Королевства Таиланд в Пенанге (Малайзия) сообщило об изменении требований к документам на получение тайских виз и ограничении числа обрабатываемых заявок в день.

8 Мая 2018 14:07:13

Фото: Royal Thai Consulate-General, Penang

Оповещение об изменении стандартов работы было сегодня (8 мая) опубликовано на странице генерального консульства в Facebook. Документ озаглавлен следующим образом: «Объявление. Визовые вопросы».

В документе указывается, что обновленные требования вступают в силу с 14 мая 2018 года (при этом некоторые из требований новыми не являются). «Новости Пхукета» приводят полный текст объявления.

1. Число обрабатываемых заявлений на выдачу виз будет ограничено 100 заявлениями в день (время подачи заявок и выдачи паспортов с визами останется прежним).

2. Бланки заявлений должны быть заполнены соответствующим образом и подписаны заявителем. К заявлению должно прилагаться фото заявителя.

3. Заявители должны иметь базовый набор требуемых документов:

Ксерокопию паспорта (включая копию страницы со штампом о пересечении границы Малайзии).

Подтверждение бронирования жилья в Таиланде (распечатка документа о брониронии из отеля или контракт на аренду жилья).

Информация, касающаяся совершаемого путешествия (бронь билета на самолет из Таиланда).

4. К рассмотрению принимаются только документы на английском и тайском языках.

5. В документах, подтверждающие наличие необходимых финансовых средств, суммы должны быть указаны в тайских батах, малайзийских ринггитах, долларах США или евро (в других случаях должна быть указана сумма после конвертации в нужные валюты и обменный курс).

Также в консульском оповещении напоминается, что лица, не имеющие полного комплекта документов, в здание генконсульства не допускаются. Если же такому лицу удастся попасть внутрь, то заявитель будет выдворен из здания и сможет заново подать на визу лишь на следующий день.

Подача фальшивых документов карается занесением в черный список на срок в один год. Оверстей (превышение разрешенного срока пребывания в Таиланде) с высокой вероятностью ведет к отказу в выдаче визы.

На сайте посольства Таиланда в Куала-Лумпуре никаких подобных объявлений пока не публиковалось.