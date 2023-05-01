Тайский железнодорожник спас переходившую пути женщину в Сураттхани

Инцидент с престарелой жительницей Сураттхани произошел на станции Банг-Сонг в округе Виенг-Са утром воскресенья, 30 апреля. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения, запись с которой затем была опубликована на странице State Railway of Thailand в Facebook.
В ролике, снятом в 9:46 утра, видно, как престарелая женщина переходит пути, совершенно не видя приближающегося на скорости поезда (см. видео). В последний момент происходящее замечает смотритель станции, который бросается на пути, хватает женщину в охапку и утаскивает с пути локомотива. В процессе и 75-летняя тайка и ее спаситель падают.
Госкорпорация не указала в своей публикации имя спасшего женщину сотрудника и лишь отметила, что директор компании Нирут Манипхан выразил ему благодарность и распорядился соответствующим образом отметить его самоотверженность и смелость на службе.
Газета Bangkok Post отмечает, что мужчину зовут Тхитипонг Пирипон. Также издание подтверждает информацию о том, что у переходившей рельсы женщины были проблемы со слухом – газета прямо называет ее «глухой».