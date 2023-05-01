Тайский железнодорожник спас переходившую пути женщину в Сураттхани

Директор тайской железнодорожной госкорпорации State Railway of Thailand выразил благодарность станционному смотрителю из Сураттхани, который спас женщину, переходившую пути перед скоростным поездом. Мужчина в последний момент успел спрыгнуть на рельсы и утащить с них 75-летнюю тайку, у которой оказались проблемы со слухом.

Новости Пхукета

1 Мая 2023, 05:33 PM

Станционный смотритель спас переходившую рельсы женщину в Сураттхани утром 30 апреля. Фото: State Railway of Thailand

Инцидент с престарелой жительницей Сураттхани произошел на станции Банг-Сонг в округе Виенг-Са утром воскресенья, 30 апреля. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения, запись с которой затем была опубликована на странице State Railway of Thailand в Facebook.

В ролике, снятом в 9:46 утра, видно, как престарелая женщина переходит пути, совершенно не видя приближающегося на скорости поезда (см. видео). В последний момент происходящее замечает смотритель станции, который бросается на пути, хватает женщину в охапку и утаскивает с пути локомотива. В процессе и 75-летняя тайка и ее спаситель падают.

Госкорпорация не указала в своей публикации имя спасшего женщину сотрудника и лишь отметила, что директор компании Нирут Манипхан выразил ему благодарность и распорядился соответствующим образом отметить его самоотверженность и смелость на службе.

Газета Bangkok Post отмечает, что мужчину зовут Тхитипонг Пирипон. Также издание подтверждает информацию о том, что у переходившей рельсы женщины были проблемы со слухом – газета прямо называет ее «глухой».