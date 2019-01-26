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Тайский водитель погиб в ДТП на Bypass Rd

Уроженец Накхон-Сри-Тхаммарата погиб в дорожной аварии, произошедшей на Bypass Rd. утром 25 января.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Января 2019, 10:51 AM
Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета
Фото: Полиция Пхукета
Фото: Полиция Пхукета

Полиция получила сообщение о ДТП в районе торгового центра Premium Outlet в 10:50 утра 25 января. Согласно сообщению, седан Toyota Corona на высокой скорости столкнулся с пикапом Toyota, намеревавшемся выполнить разворот в выделенной для этого зоне. Удар оказался достаточно сильным, чтобы пикап перевернулся на бок.

В результате аварии 60-летний водитель седана Панурут Петчой погиб. 35-летний водитель пикапа Сатид Вонгса был доставлен в больница Vachira Hospital. Степень полученных им травм неизвестна.

Момент аварии был зафиксирован установленным в седане авторегистратором. На записи видно, как Toyota Corona двигается прямо по полосе, предназначенной для транспортных средств, уходящих на разворот. Пикап Toyota в этот момент дожидается возможности развернуться, частично выехав из безопасной зоны. При этом 60-летний водитель седана до последнего момента не реагирует на угрозу и движется прямо, игнорируя дорожную разметку. Водитель пикапа также ничего не делает, оставаясь частью капота своей машины на пути движущейся на него легковой машины.

Полиция пока ничего не сообщила о том, планируется ли предъявлять обвинения выжившему участнику аварии.

 

 

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