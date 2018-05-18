Тайский трикстер Сри Тханончай

Веселого обманщика и плута Сри Тханончая можно сравнить с немецким Тилем Уленшпигелем, да и хронологических действий двух фольклорных историй разворачивается в примерно одну эпоху.

19 Мая 2018 12:00:00

Фото: Aomtwo Entertainment

Трикстер Сри Тханончай – персонаж тайского фольклора, остающийся популярным по сей день. Первая книга о Сри Тханончае датируется концом XIX века, однако сказки о приключениях этого обманщика и плута передавались из уст в уста задолго до этого, причем не только в Таиланде. В частности, в Лаосе соответствующий персонаж известен как Чиенг Миенг, в Камбодже его знают как Тханон-Чая, кхмерское имя трикстера – Ах Тхончуй Прач, а бирманское – Сага Дауса.

Сюжеты историй о Сри Тханончае могут варьироваться от страны к стране. К примеру, лаосские сказки похожи на тайские, тогда как камбоджийские отличаются от них. Впрочем, архетип персонажа везде один и тот же. Это трикстер и веселый обманщик, которого, можно сравнить с европейским Тилем Уленшпигелем. Сюжет тайских историй, как правило, развивается в декорациях, отсылающих ко временам королевства Аюттхайя, существовавшего в XIV-XVIII веках.

Первая часть сказок о Сри Тханончае описывает его рождение и детство. Согласно сюжету, родителями персонажа были сиамские крестьяне, которым долго время не удавалось завести детей, но затем у них родился сын, и жрецы предсказали, что он будет необычайно умным. В некоторых сказаниях также указывается, что к появлению Сри Тханончая был причастен бог Индра.

Одна из ключевых сказок про первый этап жизни Сри Тханончая посвящена отношениям между ним и его младшим братом, которого обманщик в итоге убивает из ревности за родительское внимание. После этого мать и отец принимают решение отправить сына в храм, надеясь, что там он станет достойным человеком. Но, как и любой трикстер, даже в храме Сри Тханончай не собирается следовать общепринятым правилам. Известная сказка об этом этапе его жизни посвящена тому, как плут заставляет настоятеля поверить, что он в одиночку починил храмовую крышу, хотя на самом деле в работе обманщик не участвовал. Чтобы приписать себе плоды чужого труда, Сри Тханончай разворачивает отремонтированную другими послушниками кровлю и выставляет это как доказательство того, что работу выполнил он.

Впрочем, самые известные сказки о Сри Тханончае посвящены его жизни при королевском дворе. В одной из них монарх встречает трикстера у пруда и решает проверить хитрость молодого человека, о которой уже все наслышаны. Король предлагает Сри Тханончаю обманом заставить себя забраться в пруд, и тот успешно справляется с задачей, получая похвалу правителя, несмотря на конфуз.

В другой сказке мошенник выручает монарха, которому некие торговцы-иностранцы ставят задачу угадать, сколько семечек в принесенных ими арбузами. На помощь правителю приходит Сри Тханончай, которому незадолго до этого удалось увидеть арбузы, так что ответ ему известен. Впрочем, плут не был бы плутом, если бы не попытался (и вполне успешно) выдать все за результат сложных математических вычислений.

Согласно легенде, Сри Тханончай умирает от, когда ему не удается очередной из задуманных трюков. И надо заметить, что эта часть легенды едва не сыграла злую шутку (под стать шуткам самого персонажа) с создателем фильма Sri Thanonchai 555+, посвященного фольклорному герою. После выхода его на экраны в 2014 году газеты писали, что продюсер едва не совершил самоубийство из-за того, что лента провалилась в прокате в первые недели показа. Впрочем, продюсер комедии со своими эмоциями все же справился. А сам фильм можно сейчас найти целиком на YouTube.

При подготовке материала использована информация из блога Сириньи Пакдитаван. Ознакомиться с оригинальной публикацией Сириньи можно на сайте www.sirinyas-thailand.de.