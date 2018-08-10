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Тайский театр масок Кхон

Блогер Сиринья Пакдитаван рассказывает о традиционном тайском театре масок Кхон.

Сиринья Пакдитаван

18 Августа 2018 09:00:00

Театр масок Кхон – это традиционный тайский театр, сочетающий в себе элементы как хореографического, так и драматического искусства. Изначально постановки ставились только при королевском дворе, но со временем это правило перестало быть строгим. Кроме того, изначально и актеры, и сопровождавшие их выступление чтецы-декламаторы были исключительно мужчинами, но и это затем изменилось.

В основе сюжетов театра Кхон лежит эпос Рамакиен, тайская версия индуистской поэмы Рамаяна. Рамакиен считается национальными эпосом Таиланда, в котором индуистская и буддистская мифология сочетаются с местными тайскими традициями.

Если говорить кратко, то сюжет Рамакиена – это история противостояния Короля Рамы и демона Тосакана, похитившего его супругу. Кроме этой главной линии в эпосе существует значительное число других историй и персонажей, которые также фигурируют и в постановках театра Кхон. Выступления сопровождается игрой на традиционных тайских музыкальных инструментах (такой оркестр носит название пипхат).

Хотя все сюжеты Кхон основаны на героическом эпосе, в постановках также есть и комические моменты, снимающие напряжение основного сюжета. Причем эти вставки могут быть практически на самой грани пристойности. Зачастую они также отличаются тем, что в эти моменты декламаторы переходят на простонародный язык.

Изначально все актеры носили на сцене маски, но сейчас в них выступают только те, кто играет обезьян, демонов и воинов.

Количество персонажей в сюжетах театра Кхон превышает три сотни, но основных действующих героев всего шесть.

Король Рама (Пхра Рам, инкарнация бога Вишну). Король Аюттхайи, ведущий борьбу со злом.

Король-демон Тосакан (Рава) – главный антагонист и противник Рамы, являющийся инкарнацией демона Нонтука. У Тосакана десять лиц, и он уничтожает все, что ему не по нраву.

Пхра Лак – верный брат Рамы, помогающий ему в борьбе с противниками. Пхра Лак обладает рядом волшебных способностей, поскольку является инкарнацией змеи.

Сита – верная супруга Рама, являющаяся инкарнацией богини Лакшми, а также дочерью демона Тосакана.

Хануман – обезьяноподобное божество и предводитель армии обезьян, сражающейся с Тосаканом на стороне Рамы. Хануман верен Раме, но также может быть смешным, проказливым и сластолюбивым.

Пхипек – брат и демона Тосакана и пророк. Был изгнан из города Тосакана после того, как предсказал тому поражение от Рамы. В последствии сам стал королем.

Надо отметить, что за свою многовековую историю театр Кхон оказал влияние и на другие виды искусства. Так, на целом ряде полотен тайского художника Чакрабанда Посаякрита изображены именно сцены Кхона.

Cиринья Пакдитаван – автор блога о тайской культуре, истории и традициях, а также о путешествиях и кулинарных традициях Таиланда. Прочитать оригинал этой статьи, а также другие работы блогера можно на www.Sirinyas-thailand.de.

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