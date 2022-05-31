Тайский суд вынес приговор по «делу о теле в чемодане»

Суд провинции Канчанабури вынес приговор гражданину Великобритании Шейну Лукера по делу об убийстве сексуальной работницы в 2014 году, расчлененное тело которой было обнаружено в чемодане в водах Мэ-Клонга. Мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы, однако реальный срок был сокращен до восьми лет, поскольку обвиняемый сознался в преступлении.

Новости Пхукета

1 Июня 2022, 09:00 AM

Шейн Лукер в момент въезда в Таиланд в 2014 году. Фото: Royal Thai Police

«Ответчик был признан в виновным по выдвинутым против него обвинениям и приговорен к 16 годам тюрьмы, но на фоне его признания суд сократил срок вдвое – до восьми лет без возможности условного наказания», – цитирует AFP неназванного сотрудника суда Канчанабури.

Другой собеседник агентства добавил, что убийцу обязали выплатить матери погибшей сексуальной работницы компенсацию в размере порядка 10 млн бат плюс проценты, а также около 2 млн бат с процентами ее дочери.

Тело 27-летней Лаксами Маночат было обнаружено в водах реки Мэ-Клонг 6 ноября 2014 года, расчлененный труп находился в чемодане, внутрь которого для массы дополнительно положили камни.

В ходе расследования полиция установила, что в последний раз женщину видели 1 ноября, когда она уходила из гоу-гоу-бара в Бангкоке в отель с неким европейцем, который затем покинул гостиницу в одиночестве.

Персонал отеля сообщил полиции, что мужчина уехал с очень тяжелым чемоданом, который пришлось нести сразу двум сотрудникам. На простынях в номере отеля, который снимал иностранец, обнаружили пятна крови.

Подозреваемого идентифицировали как гражданина Великобритании Шейна Лукера. Анализ ДНК биологического материала из-под ногтей убитой сексуальной работницы совпал с ДНК британца.

28 января 2015 года суд провинции Канчанабури выдал ордер на арест Лукера, но к тому моменту мужчина уже покинул страну, выехав в Малайзию на поезде, а оттуда улетев в Испанию. Его задержали в 2017 году на острове Ибица (Ивиса) по международному ордеру. Для экстрадиции Таиланду пришлось пообещать, что мужчину не приговорят к смертной казни. Сам он настаивал, что в Королевстве его ждет «негуманное обращение».