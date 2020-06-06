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Тайский студент вернулся из России с коронавирусом

Общенациональный Центр по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) сообщил о выявлении двух новых случаев заражения коронавирусом. В обоих случаях речь идет о лицах, вернувшихся на родину из-за рубежа и находившихся в карантине с момента прибытия.

Новости Пхукета

6 Июня 2020, 04:17 PM
За последние 12 дней все новые пациенты – это лица, вернувшиеся с вирусом из-за рубежа. Фото: Sutthiwit Chayutworakan

За последние 12 дней все новые пациенты – это лица, вернувшиеся с вирусом из-за рубежа. Фото: Sutthiwit Chayutworakan

Как заявила заместитель официального представителя CCSA Панпрапа Йонгтракун, первый из двух заразившихся – 22-летний тайский студент, вернувшийся с учебы в России и помещенный в карантин 1 июня.

Симптомы пневмонии у молодого человека отсутствуют, в настоящий момент он находится в одной из больниц провинции Чонбури, пишет Bangkok Post.

Второй заразившийся – 39-летний фабричный работник, вернувшийся из Кувейта и помещенный в карантин еще 25 мая. Первые анализы у него оказались отрицательными, а повторные – положительными. Он в настоящий момент находится в одной из больниц Бангкока.

Всего с января в Таиланде выявлено 3104 случая заражения коронавирусом. Погибли от болезни 58 человек. В настоящий момент лечение проходят 75 пациентов.

Госпожа Йонгтракун также добавила, что за последние 12 дней не было зафиксировано ни одного случая заражения внутри страны. Все новые пациенты – это лица, вернувшиеся с вирусом из-за рубежа.

 

 

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