Тайский студент вернулся из России с коронавирусом

Как заявила заместитель официального представителя CCSA Панпрапа Йонгтракун, первый из двух заразившихся – 22-летний тайский студент, вернувшийся с учебы в России и помещенный в карантин 1 июня.
Симптомы пневмонии у молодого человека отсутствуют, в настоящий момент он находится в одной из больниц провинции Чонбури, пишет Bangkok Post.
Второй заразившийся – 39-летний фабричный работник, вернувшийся из Кувейта и помещенный в карантин еще 25 мая. Первые анализы у него оказались отрицательными, а повторные – положительными. Он в настоящий момент находится в одной из больниц Бангкока.
Всего с января в Таиланде выявлено 3104 случая заражения коронавирусом. Погибли от болезни 58 человек. В настоящий момент лечение проходят 75 пациентов.
Госпожа Йонгтракун также добавила, что за последние 12 дней не было зафиксировано ни одного случая заражения внутри страны. Все новые пациенты – это лица, вернувшиеся с вирусом из-за рубежа.