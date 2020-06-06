Тайский студент вернулся из России с коронавирусом

Общенациональный Центр по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) сообщил о выявлении двух новых случаев заражения коронавирусом. В обоих случаях речь идет о лицах, вернувшихся на родину из-за рубежа и находившихся в карантине с момента прибытия.

Новости Пхукета

6 Июня 2020, 04:17 PM

За последние 12 дней все новые пациенты – это лица, вернувшиеся с вирусом из-за рубежа. Фото: Sutthiwit Chayutworakan