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Тайский стритфуд за 40 бат попал в красный гид Michelin

В справочник Michelin Guide Bangkok 2018 попали как рестораны топового уровня, так и уличные кафе с блюдами по 40-50 бат.

Новости Пхукета

19 Декабря 2017 10:21:51

Pad Thai Thip Samai – одно из многих уличных заведений Бангкока, упомянутых в гиде Michelin. По меркам стритфуда этот ресторан дороже среднего: пад тай здесь стоит около 70 бат, а не 40-50. Фото: facebook.com/thipsamaipadthai / ___finy___
Pad Thai Thip Samai – одно из многих уличных заведений Бангкока, упомянутых в гиде Michelin. По меркам стритфуда этот ресторан дороже среднего: пад тай здесь стоит около 70 бат, а не 40-50. Фото: facebook.com/thipsamaipadthai / ___finy___

В среду, 6 декабря, в Бангкоке состоялось событие, которого ресторанный бизнес страны и местные гурманы ждали долгие годы: Туристическое управление Таиланда (ТАТ) и Michelin Group представили первый мишленовский гид по Бангкоку.

Анонсируя Michelin Guide Bangkok 2018, руководители ТАТ и Минтуризма заявляли, что, согласно их прогнозам, выход справочника подстегнет гастрономический туризм и увеличит расходы туристов на посещение ресторанов на 10%. Бюджет пятилетнего партнерства ТАТ и Michelin Group изначально составлял 123 млн бат.

В первое издание справочника попали 89 бангкокских ресторанов. Три из них удостоились отметки в две звезды, еще 14 получили одну звезду, а 35 были отмечены знаком Bib Gourmand.

Предваряя выход гида, все участники проекта особо отмечали достоинства тайской кухни и бангкокской уличной еды. Впрочем, на деле составители справочника не сильно отошли от своих традиций и вкусам своим не изменили. Большинство наград досталось заведениям, предлагающим кухню «современную», «французскую» и «инновационную».

По две звезды получили индийский Gaggan шефа Гаггана Ананда, «современный французский» Le Normandie и «инновационный» Mezzaluna. Удостоиться двух звезд ни одному из тайских ресторанов не удалось.

Среди заведений, получивших одну звезду, также половина мест досталась французским и просто «современным. В этот список попали: L'Atelier de Joël Robuchon, Elements, J'AIME by Jean-Michel Lorain, Ginza Sushi ichi, Savelberg, Suhring, Upstairs at Mikkeller. Среди заведений, подающих тайскую кухню, одной звезды удостоились Nahm, Bo.Lan, Saneh Jaan, Paste, Chim by Siam Wisdom, Sra Bua by Kiin Kiin и Jay Fai.

Стоит отметить, что ожидаемый реверанс в сторону тайской уличной еды составители Michelin Guide Bangkok 2018 также сделали, вручив одну звезду Jai Fai – единственному представителю стритфуда в приведенном выше списке.

Впрочем, если посмотреть не на звездную часть списка, а на весь гид целиком, то нельзя не отметить, что задачу продвижения тайской кухни он все же выполнил. Большинство ресторанов, упомянутых на страницах гида – это заведения тайские, причем самые разные: как премиальные (от упомянутого выше Nahm до Blue Elephant), так и вполне доступные. Составители справочника упомянули на его страницах Guay Tiew Kua Gai Suanmali, Baan Yai Phad Thai, Pa Tong Go Savoey и целый ряд других уличных кафе с обычными тайскими блюдами по 40-50 бат.

Напомним, что в октябре этого года Министерство туризма и спорта Таиланда анонсировало программу по продвижению гастрономического туризма и местной кухни в рамках кампании по развитию туристической отрасли в 2018 году.

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