Тайский слон вернулся домой после 22 тяжелой дипломатической миссии на Шри-Ланке

Власти Таиланда успешно эвакуировали со Шри-Ланки слона, которого тайское правительство передало этому островному государству 22 года назад в рамках жеста доброй воли для участия в религиозных церемониях. Пайсак Сурин вернулся истощенным и с большим количеством медицинских проблем, но живым. Ближайшие 30 дней он проведет в карантине в Центре защиты слонов в Лампанге, где будет находиться под постоянной опекой специалистов.

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«Спасибо всем за сотрудничество. Спасибо всем ведомствам и спасибо всем жителям Таиланда, которые своей поддержкой обеспечили успех миссии по возвращению Плайсак Сурина домой», – с такими слова Департамент нацпарков Таиланда (DNP) обратился ко всем, кто переживал за судьбу слона, отправившегося 22 года назад на Шри-Ланку и вернувшегося 2 июля оттуда в Таиланд.

Сейчас немолодому гиганту предстоит 30-дневный карантин и различные медицинские процедуры в Центре защиты слонов в Лампанге. Пока что Сурину, известному также под именем Сак Сурин, придется поскучать в одиночестве и поправить здоровье, но затем он сможет начать общаться с другими толстокожими.

Сурин отправился на Шри-Ланку в 2001 году, став послом доброй воли тайского правительства, которое решило удовлетворить просьбу ланкийских властей, предоставить им слона для участия религиозных церемониях и парадах.

Однако в 2022 году зоозащитники из ланкийской организации RARE забили тревогу. Слон был истощен и не получал должного медицинского ухода, что подтвердила и тайская сторона в лице DNP.

«Он истощен настолько, что видны кости спины, шкура огрубела, передние ноги выглядят нездоровыми. Он восемь лет не мог согнуть колени, у него абсцессы на бедрах, ступни истерлись от постоянного нахождения на ногах», – отмечал DNP в публикации от 1 июня. Тогда же ведомство заверило, что слон вернется домой.

Месяц спустя на Шри-Ланку прилетел российский Ил-76, зафрахтованный специально для доставки Сурина домой. Гиганта поместили в специальный контейнер, в котором погрузили на борт. За состоянием слона во время полета следили несколько ветеринаров и два опытных махута из центра в Лампанге. На миссию отправили самых опытных погонщиков, имеющих за плечами по десятку лет работы со слонам.

Примерно в 14:00 воскресенья, 2 июля, Ил-76 с Сурином на борту приземлился в Чианг-Мае. Оттуда слон отправился в Лампанг, завершив свое путешествие по 2000-километровому маршруту.

В аэропорту Сурина лично встречали министр природы Таиланда Варавут Силпа-Арча и главы входящих в министерство департаментов, таких как DNP. К эвакуации слона были привлечены самые разные ведомства – от офиса премьер-министра и Министерства иностранных дел до Минфина и Департамента таможни. Непосредственно перевозку проводила компания World Air Logistics, а у грузивших Сурина на борт техников были явно славянские лица.