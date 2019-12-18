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Тайский школьник застрелил одноклассника за оскорбления

Учащийся средней школы в тамбоне Банг-Красо провинции Нонтхабури застрелил одноклассника после утренней церемонии подъема флага 18 декабря.

Новости Пхукета

18 Декабря 2019, 04:16 PM
Тайский школьник застрелил одноклассника за оскорбления. Фото: Bangkok Post / SIAMNONTHABURIFOUNDATION Facebook page

Тайский школьник застрелил одноклассника за оскорбления. Фото: Bangkok Post / SIAMNONTHABURIFOUNDATION Facebook page

Как пишет Bangkok Post cо ссылкой на заявление полиции, 13-летний учащийся седьмого класса (маттхайом 1) школьник застрелил ровесника, когда тот снимал обувь перед классом.

Инцидент произошел перед первым уроком, сразу после общей линейки и церемонии поднятия флага. Тинейджер выстрелил однокласснику в голову из пистолета, который украл у отца.

После задержания стрелок сообщил полицейским, что не мог больше терпеть оскорбления и унижения со стороны одноклассника. При этом, как пишет Bangkok Post, полицейским лишь предстоит взять у него официальные показания в присутствии сотрудников социальных служб.

 

 

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