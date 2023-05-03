Тайский Сбербанк предлагает льготные кредиты на солнечные панели и электромобили

Как заявил президент GSB Витхай Раттанакорн, зеленые займы GSB Go Green Loan «поддержат приобретение и установку оборудования [для энергообеспечения за счет возобновляемых источников] рядовыми людьми, что поможет снизить негативный эффект от растущих цен на электричество для домохозяйств».
Займы будут выдаваться, в частности, на покупку и устновку солнечных панелей, приобретение гибридных автомобилей, полностью электрического транспорта (включая электромобили или электромотоциклы), а также различных энергосберегающих приборов.
«Глобальное потепление становится все более серьезной проблемой, влияющей и на людей, и на экосистемы. По этой причине глобальная цель всех сторон – вместе работать над тем, чтобы продвигать концепцию использования возобновляемой энергетики на практике, стимулируя безопасные, многократно используемые и экологически дружественные источники для снижения выбросов парниковых газов, которые и являются одной из основных причин глобального потепления», – заявил господин Раттанакорн, анонсируя 2 мая льготные кредиты GSB.
«Кредиты GSB Go Green Loan могут помочь стимулировать использование возобновляемых источников энергии как альтернативны традиционным источникам, одновременно давая домохозяйствам возможность получать выгоду от снижения расходов», – добавил он.
Займы GSB Go Green Loan рекламируются как продукт со ставкой 1,99% и платежами в 199 бат в месяц при кредите на 100 тыс. Впрочем, такие условия доступны лишь клиентам, которые согласятся на залог, в качестве которого банк, прежде всего, видит недвижимость. Максимальный срок кредита в таком случае – 30 лет, предложение действительно до 30 декабря 2023 года.
Ставка по зеленому кредиту для физлиц на общих условиях – 7,99%, срок – не более 7 лет, ежемесячные платежи по кредиту на 100 тыс. – 799 бат в месяц, максимальный размер займа – 500 тыс. бат на человека. Заемщику должно быть 20 лет или больше, максимальный возраст заемщика на прописанную в договоре дату погашения кредита не должен превышать 70 лет.
На одном из промо-материалов прямо говорится о том, что есть возможность кредита на «неограниченную сумму» и срок на 10 лет. Судя по дополнительному тексту, это предложение для бизнеса.
О том, на каких условиях кредиты доступны иностранцам, президент GSB ничего не сказал. Получить подробную информацию можно в отделениях банка по всей стране, на сайте www.gsb.or.th и по телефону 1115.