Тайский Сбербанк предлагает льготные кредиты на солнечные панели и электромобили

Государственный сберегательный банк Таиланда (GSB) презентовал новую линейку льготных кредитов для населения GSB Go Green Loan. Как следует из названия, займы предназначены для тех, кто хотел бы поддерживать переход на зеленую энергетику на уровне своего домохозяйства или бизнеса за счет установки солнечных панелей или покупки электрического транспорта. Одновременно инициатива позиционируется как возможность для граждан снизить свои счета за электричества, а заодно участвовать в «био-циркулярной зеленой экономике» (BCG) и способствовать уменьшению антропогенного влияния на планету. Курс на экономику BCG был провозглашен в Таиланде в 2022 году и официально поддержан странами-участницами саммита АТЭС, проходившего в Бангкоке в ноябре.

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Тайский государственный банк GSB предлагает физлицам и бизнесу линейку зеленые кредитов на все, что связано с альтернативной энергетикой. Фото: GSB

Тайский государственный банк GSB предлагает физлицам и бизнесу линейку зеленые кредитов на все, что связано с альтернативной энергетикой. Фото: GSB

Тайский государственный банк GSB предлагает физлицам и бизнесу линейку зеленые кредитов на все, что связано с альтернативной энергетикой. Фото: GSB

Как заявил президент GSB Витхай Раттанакорн, зеленые займы GSB Go Green Loan «поддержат приобретение и установку оборудования [для энергообеспечения за счет возобновляемых источников] рядовыми людьми, что поможет снизить негативный эффект от растущих цен на электричество для домохозяйств».

Займы будут выдаваться, в частности, на покупку и устновку солнечных панелей, приобретение гибридных автомобилей, полностью электрического транспорта (включая электромобили или электромотоциклы), а также различных энергосберегающих приборов.

«Глобальное потепление становится все более серьезной проблемой, влияющей и на людей, и на экосистемы. По этой причине глобальная цель всех сторон – вместе работать над тем, чтобы продвигать концепцию использования возобновляемой энергетики на практике, стимулируя безопасные, многократно используемые и экологически дружественные источники для снижения выбросов парниковых газов, которые и являются одной из основных причин глобального потепления», – заявил господин Раттанакорн, анонсируя 2 мая льготные кредиты GSB.

«Кредиты GSB Go Green Loan могут помочь стимулировать использование возобновляемых источников энергии как альтернативны традиционным источникам, одновременно давая домохозяйствам возможность получать выгоду от снижения расходов», – добавил он.

Займы GSB Go Green Loan рекламируются как продукт со ставкой 1,99% и платежами в 199 бат в месяц при кредите на 100 тыс. Впрочем, такие условия доступны лишь клиентам, которые согласятся на залог, в качестве которого банк, прежде всего, видит недвижимость. Максимальный срок кредита в таком случае – 30 лет, предложение действительно до 30 декабря 2023 года.

Ставка по зеленому кредиту для физлиц на общих условиях – 7,99%, срок – не более 7 лет, ежемесячные платежи по кредиту на 100 тыс. – 799 бат в месяц, максимальный размер займа – 500 тыс. бат на человека. Заемщику должно быть 20 лет или больше, максимальный возраст заемщика на прописанную в договоре дату погашения кредита не должен превышать 70 лет.

На одном из промо-материалов прямо говорится о том, что есть возможность кредита на «неограниченную сумму» и срок на 10 лет. Судя по дополнительному тексту, это предложение для бизнеса.

О том, на каких условиях кредиты доступны иностранцам, президент GSB ничего не сказал. Получить подробную информацию можно в отделениях банка по всей стране, на сайте www.gsb.or.th и по телефону 1115.