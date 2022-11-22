Тайский рис снова уступил пальму первенства камбоджийскому

На протяжении двух последних лет тайский рис хом мали считался лучшим в мире, но на ноябрьской Всемирной конференции по рису проиграл камбоджийскому сорту пхка ромдуол. Для камбоджийской разновидности это пятый титул по счету, у тайского хом мали семь побед. Конкурс проводится ежегодно с 2009 года.

Новости Пхукета

22 Ноября 2022, 09:37 AM

Тайский рис хом мали традиционно конкурирует с камбоджийским по вкусу и аромату. В 2022 году рис из Камбоджи был признан более ароматным. Фото: Alpha (avlxyz) / Flickr