Тайский рис снова уступил пальму первенства камбоджийскому

В этот раз Всемирная конференция по рису проходила на Пхукете, в отеле Duangjitt Resort в Патонге. Делегаты со всего мира провели там три дня – с 15 по 17 ноября.
Всего на суд жюри были представлены 20 разновидностей длиннозерного жасминового риса, но основная борьба, как и в предыдущие годы, развернулась между тайским хом мали и камбоджийским пхка ромдуол (последний в Таиланде также именуют пхака ламдуан). По результатам слепой дегустации пхка ромдуол победил с перевесом в один пункт.
Камбоджийские власти сообщили о победе своего риса сразу после конкурса, уже 18 ноября в Khmer Times вышла соответствующая статья с комментарием министра сельского хозяйства Дитха Тины. Во вторник, 21 ноября, соответствующая заметка вышла в Bangkok Post, но без комментариев кого-либо из чиновников профильных ведомств.
В публикации тайской газеты приводится мнение почетного президента Ассоциации экспортеров риса Таиланда Чукиата Опатвонга, который отметил, что на вкусе нынешнего урожая хом мали мог сказаться избыток влаги из-за дождей. По этой причине его аромат мог стать менее выраженным.
По оценкам господина Опатвонга, оптовая цена тайского хом мали в этом году может достичь 750 долларов за тонну, камбоджийского пхка ромдуол – 720 долларов. Объем экспорта тайского риса в этом году он оценил в 7,5 млн тонн. Прогноз на следующий год – 8 млн тонн.