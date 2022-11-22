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Тайский рис снова уступил пальму первенства камбоджийскому

На протяжении двух последних лет тайский рис хом мали считался лучшим в мире, но на ноябрьской Всемирной конференции по рису проиграл камбоджийскому сорту пхка ромдуол. Для камбоджийской разновидности это пятый титул по счету, у тайского хом мали семь побед. Конкурс проводится ежегодно с 2009 года.

Новости Пхукета

22 Ноября 2022, 09:37 AM
Тайский рис хом мали традиционно конкурирует с камбоджийским по вкусу и аромату. В 2022 году рис из Камбоджи был признан более ароматным. Фото: Alpha (avlxyz) / Flickr

Тайский рис хом мали традиционно конкурирует с камбоджийским по вкусу и аромату. В 2022 году рис из Камбоджи был признан более ароматным. Фото: Alpha (avlxyz) / Flickr

В этот раз Всемирная конференция по рису проходила на Пхукете, в отеле Duangjitt Resort в Патонге. Делегаты со всего мира провели там три дня – с 15 по 17 ноября.

Всего на суд жюри были представлены 20 разновидностей длиннозерного жасминового риса, но основная борьба, как и в предыдущие годы, развернулась между тайским хом мали и камбоджийским пхка ромдуол (последний в Таиланде также именуют пхака ламдуан). По результатам слепой дегустации пхка ромдуол победил с перевесом в один пункт.

Камбоджийские власти сообщили о победе своего риса сразу после конкурса, уже 18 ноября в Khmer Times вышла соответствующая статья с комментарием министра сельского хозяйства Дитха Тины. Во вторник, 21 ноября, соответствующая заметка вышла в Bangkok Post, но без комментариев кого-либо из чиновников профильных ведомств.

В публикации тайской газеты приводится мнение почетного президента Ассоциации экспортеров риса Таиланда Чукиата Опатвонга, который отметил, что на вкусе нынешнего урожая хом мали мог сказаться избыток влаги из-за дождей. По этой причине его аромат мог стать менее выраженным.

По оценкам господина Опатвонга, оптовая цена тайского хом мали в этом году может достичь 750 долларов за тонну, камбоджийского пхка ромдуол – 720 долларов. Объем экспорта тайского риса в этом году он оценил в 7,5 млн тонн. Прогноз на следующий год – 8 млн тонн.

 

 

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