Тайский массаж включен в список всемирного наследия Юнеско

Как пишет Bangkok Post, в Таиланде о решении комитета было объявлено на торжественном мероприятии, прошедшем в бангкокском Храме Лежащего Будды (Ват Пхо), который считается одним из главных центров передачи знаний о тайском массаже.
Участие в мероприятии приняли заместитель главы Департамента тайской традиционной и альтернативной медицины Прамот Сатианрат, глава Минкультуры Иттхипон Кхунплым и директор школы тайского массажа при храме Ват Пхо Прида Тангтронгчит.
Добавим, что массаж нуад тай стал вторым элементом тайской культуры, попавшим в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первым такой чести был удостоен традиционный театр масок кхон.