Тайский массаж включен в список всемирного наследия Юнеско

ЮНЕСКО включило традиционный тайский массаж (нуад тай) в список список нематериального культурного наследия человечества. Соответствующее решение было принято на 14 заседании межгосударственного комитета ЮНЕСКО по охране культурного наследия, состоявшемся 11 декабря в Колумбии.

Новости Пхукета

13 Декабря 2019, 04:43 PM

Массаж в храме Ват Пхо. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, в Таиланде о решении комитета было объявлено на торжественном мероприятии, прошедшем в бангкокском Храме Лежащего Будды (Ват Пхо), который считается одним из главных центров передачи знаний о тайском массаже.

Участие в мероприятии приняли заместитель главы Департамента тайской традиционной и альтернативной медицины Прамот Сатианрат, глава Минкультуры Иттхипон Кхунплым и директор школы тайского массажа при храме Ват Пхо Прида Тангтронгчит.

Добавим, что массаж нуад тай стал вторым элементом тайской культуры, попавшим в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первым такой чести был удостоен традиционный театр масок кхон.