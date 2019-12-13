Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Тайский массаж включен в список всемирного наследия Юнеско

ЮНЕСКО включило традиционный тайский массаж (нуад тай) в список список нематериального культурного наследия человечества. Соответствующее решение было принято на 14 заседании межгосударственного комитета ЮНЕСКО по охране культурного наследия, состоявшемся 11 декабря в Колумбии.

Новости Пхукета

13 Декабря 2019, 04:43 PM
Массаж в храме Ват Пхо. Фото: Bangkok Post

Массаж в храме Ват Пхо. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, в Таиланде о решении комитета было объявлено на торжественном мероприятии, прошедшем в бангкокском Храме Лежащего Будды (Ват Пхо), который считается одним из главных центров передачи знаний о тайском массаже.

Участие в мероприятии приняли заместитель главы Департамента тайской традиционной и альтернативной медицины Прамот Сатианрат, глава Минкультуры Иттхипон Кхунплым и директор школы тайского массажа при храме Ват Пхо Прида Тангтронгчит.

Добавим, что массаж нуад тай стал вторым элементом тайской культуры, попавшим в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первым такой чести был удостоен традиционный театр масок кхон.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Новый взгляд на залив Пханг-Нга на выставке Мэрилин Бэнд
Пхукет готовится отметить Лой Кратонг
Китайский Фестиваль середины осени отметят 13 сентября в Пхукет-Тауне
История Пхукета: Рабы и рабовладение в Сиаме
Фестиваль голодных духов близится
История Пхукета: Китайский бунт 1876 года и его последствия для острова
Супу том ям готовят место в списке культурного наследия ЮНЕСКО
На Пхукете начинается неделя концертов в честь Коронации Рамы Х
Рис через века: Верования тайских фермеров
Патрик REDL Верли оставил след в фонде морских черепах в Май-Кхао
История Пхукета: Томас Боури и первое описание Пхукета, сделанное европейцем
Музей культуры китайских переселенцев в Пхукет-Тауне
Существование: Первая за пять лет выставка работ Робин Гиллоу на Пхукете
Поп-сюрреализм на художественной сцене Пхукета
Вечная память и вечная слава великому Королю

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 